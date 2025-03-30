網球／UTR國際職業巡迴賽首站落幕 男子組澳洲好手拔頭籌

近年來，UTR組織所創辦的國際職業網球巡迴賽，目前在歐美國家非常盛行，最近也有許多亞洲國家承辦UTR國際職業網球巡迴賽，今年再度由中華民國創新體育協會首度爭取到主辦權，同時在熱心推廣網球活動的鯨鯊國際網球推廣有限公司與凱靖科技公司的于董事長大力支持下，預定舉辦八站賽事，並且這八站賽事中，獲得參賽資格的選手皆有住宿補助，簡而言之，不論是台灣地主或是外國選手，都有提供免費的住宿，為選手們給予最完善的支持。今年三月的第一、二站更是首次團隊前往高雄陽明網球中心。第一、二站賽事在艷陽高照下準時開賽，歷經五天的精彩對決，男子組由之前ATP465名的Daniel Siniakov第一種子領軍。

凱靖科技公司董事長于宏利(右)頒獎男子組亞軍台灣選手何宸輝。主辦單位提供

今年的UTR國際職業網球巡迴賽，依UTR國際排名排序每站只錄取16名選手，與一般常見的網球職業賽不同之處在於，UTR官方會先將參賽的16名選手分成4組（賽制皆採3盤2勝制），每個小組4名選手，每位選手須經過分組循環賽（3場）的積分賽，再以各組排名相對應名次進行單淘汰，並且賽會秉持寧缺勿濫的原則，要求所有參賽選手UTR分數需有達一定的門檻，男子組UTR分數需11.0以上、女子組則需8.0以上才具參賽資格；第一站男子組一共有8名外國及8名台灣選手參賽，身為地主的台灣選手將迎戰來自捷克、美國、印度、澳洲及印尼等各國眾多好手，第一站男子組決賽由Arjun Mehrotra以直落二6:1 6:1、奪下冠軍並抱走2,200美元的冠軍獎金，而本站的亞軍恰好是去年10月份在南瀛盃青少年網球錦標賽J200 Tainan奪得男子單雙打雙料冠軍的何宸輝，這五天他一路過關斬將，可惜在決賽中沒能延續前四天的精彩表現，最終於決賽敗下陣來，期待他未來更上層樓，創造更多佳績！

台灣地主好手張子隸。主辦單位提供

凱靖科技股份有限公司于董事長表示：舉辦UTR國際網球職業網球巡迴賽除了提供有意投入職業網球運動選手可以待在國內，就近與國外的優秀選手相互切磋、交流球技，同時也讓意圖前往美國大學就讀的高中生增加更多機會，所以非常樂意促成此事，此外賽事也與Infin Taiwan 、西班牙太陽眼鏡ESPNER、得俞網球、美淇食品、共同合作，來自世界各國的職業網球好手齊聚高雄陽明網球中心進行比賽，爭奪冠軍榮耀，同時主辦單位非常重視整體賽事的品質，特別邀請曾在各大職業賽事多次擔任主審、國際裁判，來自印度的Abishek Mukherjee擔任裁判長，這也是他繼去年六月份的UTR PRO職業賽後，再度來台於UTR賽事擔任裁判長。由於高額的獎金及高強度的比賽精采可期，本次賽事也透過Amazon網站全程進行轉播服務，歡迎民眾可於線上關注賽事的進行。

賽會第一種子Daniel Siniakov。主辦單位提供