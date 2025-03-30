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邁阿密女網／直落2首度奪冠 球后莎芭蓮卡：意義非凡

中央社／ 綜合外電報導
白俄羅斯選手莎芭蓮卡在邁阿密公開賽首次奪冠，也是她繼1月澳洲布里斯本（Brisbane）網賽以來本季的第2座金盃。 路透社
白俄羅斯選手莎芭蓮卡在邁阿密公開賽首次奪冠，也是她繼1月澳洲布里斯本（Brisbane）網賽以來本季的第2座金盃。 路透社

世界女網排名第一的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天拿下邁阿密公開賽（Miami Open）后冠，她在這場決賽中以7比5，6比2擊敗美國好手皮古拉（Jessica Pegula）。

法新社報導，這是白俄羅斯選手莎芭蓮卡在邁阿密公開賽獲得的首座冠軍，也是她繼1月澳洲布里斯本（Brisbane）網賽以來本季的第2座金盃。

她本月稍早在加州印地安泉（Indian Wells）網賽決賽敗給17歲俄羅斯小將安德瑞娃（Mirra Andreeva），與冠軍失之交臂，她今天說什麼都不准自己再在最後關頭失手。

莎芭蓮卡今天賽後表示「贏得這座獎盃真的是意義非凡」，並盛讚皮古拉表現優異。

她說，今天的比賽「我能夠完全忘記這是決賽，忘記外界的事，只是專注於比賽」。

「比賽的關鍵時刻很重要，要積極進攻，嚴格執行比賽計畫，勇於進攻而不必擔心失分。」

莎芭蓮卡與皮古拉3度在決賽中捉對廝殺，3度皆由莎芭蓮卡勝出。

26歲的莎芭蓮卡目前已贏得8個WTA 1000（國際女子網球協會1000級別巡迴賽）冠軍以及19個WTA巡迴賽冠軍，其中17個是在硬地球場贏得，包括3座大滿貫單打冠軍，分別是2023與2024年的澳洲公開賽，以及2024年的美國公開賽

羅斯 美國公開賽 莎芭蓮卡

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