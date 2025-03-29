射箭企聯／第七屆花蓮東大門開射 風向成選手大考驗 

第七屆中華企業射箭聯賽今天在花蓮知名景點東大門舉行開幕戰，由上屆冠軍新竹市愛山林迎戰新北凱撒，首役就爆出冷門，新北凱撒以4：1擊敗衛冕軍新竹市愛山林。第七屆賽事地點由花蓮打頭陣，更準備規畫前進過去聯賽未踏足的比賽地點，不只選手期待，更要透過聯賽的舉辦讓更多人可以近距離欣賞射箭的魅力。

射箭企業聯賽邁入第七年，會長邱炳坤強調今年另有突破，過去培育無數射箭好手的協會青年隊，將擴編成兩隊，第七屆將會有六支企業隊以及兩支中華民國射箭協會青年隊參賽，「特別感謝六隊企業隊共同支持培養二軍，相信今年的競爭會更加激烈，各隊也會受到青年隊的挑戰」，聯賽七年擴編為八隊的陣容持續培育新秀，每個比賽日將會有四場賽事展開，也透過轉播提升射箭賽事的能見度。

賽前海星高中原舞隊以熱情的舞蹈歡迎所有隊伍，花蓮縣體育會秘書長曾煥堯，也特別到場感謝射箭委員會辛苦的裁判以及工作人員，並祝福大會順利、選手勇奪佳績。

開幕戰戰況激烈，新北凱撒氣勢如虹連拿四點，新竹市愛山林僅拿到男團勝利，最終由新北凱撒4：1勝出，第一點女子個人賽由郭紫穎交手雷千瑩，郭紫穎一開賽就以三支十分箭開場，不過雷母雷千瑩穩定輸出，兩人直到加射才由雷母一分險勝。

賽後兩名選手不約而同認為，東大門這個場地的挑戰度很高，郭紫穎表示，「一開始來到這個場地的時候很空曠空氣很好，但是比較困擾的就是風勢很大也會左右亂跳。」

而參與過大小戰役的雷千瑩也有同樣看法，「對於風的掌握度沒有這麼高，大家都是第一次來到這個場地，因為附近空曠，所以風向變化跟強度還需要適應。」

不過雷千瑩和郭紫穎也感謝協會不斷構思新的比賽場地，儘管出發時可能覺得很累，但是每到一個新的比賽地點就可以帶動人潮，吸引更多人來欣賞比賽，也更有新鮮感跟挑戰性，透過新場地的適應，更能銜接未來出去國外比賽，選手快速適應場地的能力。