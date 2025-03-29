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滑輪溜冰／台灣公開賽陳毅帆無懸念2連霸 黃詠蘭飆高分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台將陳毅帆（右）、黃詠蘭（左）都以高分完成二連霸。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供
台將陳毅帆（右）、黃詠蘭（左）都以高分完成二連霸。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供

第二屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽今天進行第3天賽程，「台灣滑輪花式溜冰王子」陳毅帆一掃前天並排長曲出現失誤的陰霾，完美展現世界級直排輪的水準，獲超高151.30分奪冠，18歲直攻成人組的新秀黃詠蘭也秀出個人最佳成績後，兩人雙雙完成二連霸。

台灣國際花式滑輪溜冰公開賽今上午舉行開幕典禮，開幕式中以世青少雙人冠軍英格列斯／玻利的表演最引人注目，雖然兩人前一天都參加了個人比賽且都順利奪冠，但今天兩人在全場熱烈的掌聲下兩度出場，兩人先是一套莊嚴肅穆的高水準動作表演，在致詞結束後，接著第二套是輕鬆俏皮的不同組合，時而做出單臂舉人和拋投的高水準動作，讓現場觀眾看得目不暇給，兩次都獲得全場滿堂彩的掌聲和喝彩。

今天也出現這場比賽唯一1位台灣的雙金得主，昨天在並排少年男子以67.73分封王的北市明德國二生「錡錡」李俊錡，今天再搭檔桃園市立平興國中的王曉晞，再以總和37.68分拿下第二面金牌。

李俊錡從2歲又8個月開始接觸花式滑輪溜冰，從小爸媽就讓他去學習足球、畫畫和鋼琴，但他特別愛滑輪和鋼琴，但到小三時課業加重時必須做出選擇，李俊錡選擇了花式滑輪，他說：「我就喜歡動而且喜歡轉起來的感覺。」

「台灣一哥」陳毅帆也沒讓小小粉絲失望，雖然在前一天在並排長曲出現失誤，最終落居第3名，但今天回到他最擅長的直排輪，前一天短曲就以54.15分輕鬆領先，今天在長曲部份獲得97.15高分，總和獲得151.30分完成連霸，比去年同賽事的140.32分有更長足的進步。

陳毅帆賽後說：「昨天的比賽都已經過去了，並不會影響到今天的表現，而且本來並排就不是我專長。今天表現還算滿意，畢竟這是我今年的第一場比賽，就是順順的完成。今年有三大賽，全運、亞錦和世錦，當然就是希望能包辦金牌。」

在成人女子組部份，前一天短曲有些失誤的18歲高三小將黃詠蘭，今在長曲表現特別穩定，全場都沒有明顯失誤下完成，獲得滿場的掌聲，最長曲獲得61.88分，總和以102.09分，成功超越了她在去年同一賽事中締造的個人最佳成績100.34分。黃詠蘭賽後開心的大口吃下甜甜圈後說：「整套長曲跟去年差不多，只動了一些小地方，整體表現比去年更穩定，我自己也很滿意這樣的表現。」

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