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全中運射擊／陳妍卉奪第9金畫完美句點 放眼名古屋亞運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
光復高中陳妍卉（左）、李英銓（右）攜手拿下全中運高中組10公尺空氣步槍混合團體金牌。圖／陳弘振提供
光復高中陳妍卉（左）、李英銓（右）攜手拿下全中運高中組10公尺空氣步槍混合團體金牌。圖／陳弘振提供

新北市光復高中射擊好手陳妍卉，今天在全中運射擊高中組10公尺空氣步槍混合團體決賽，與隊友李英銓攜手拿下金牌，也是陳妍卉本屆賽事的第3金、全中運生涯第9金，為高中生涯畫下完美句點，而接下來她也將朝著名古屋亞運國手選拔努力。

昨天已經在女子個人與女子團體拿下2面金牌的陳妍卉，全中運生涯至今已經累積拿下8金、2銀、2銅，而今天的混團賽事也是她高中生涯最後一場全中運賽事，過去還不曾在混團拿下過金牌的她，也在今天完成最後一塊拼圖。

陳妍卉這次混團與李英銓搭檔出擊，儘管在資格賽表現不如預期，但仍是以第2名成績晉級到金牌戰，並且在決賽以16：6擊敗南崁高中陳宥安／陳星菲，拿下金牌，這面金牌不僅是陳妍卉在全中運的生涯第9金，也是第一面混團金牌，成為今年全中運射擊場的最大贏家。

教練陳弘振表示，陳妍卉與李英銓今天在決賽前段表現不如預期，「妍卉決賽的時候一直跟我說很緊張，手都在抖，我就輕拍了一下她的手激勵她，也告訴她大場面都見過那麼多，有什麼好緊張。之後她就恢復鎮定，加上英銓也有不錯的發揮，最終順利拿下我們的第一面混團金牌。」

在全中運最後一戰畫下完美句點後，陳妍卉接下來也將放眼更高層級的舞台考驗，尤其是明年的名古屋亞運參賽權將會是她全力爭取的目標，陳弘振說：「在10公尺空氣步槍的第一階段培訓標準中，妍卉是唯一達標的高中生，下半年短暫休息後，我們也會全力去拚接下來的兩階段標準。」

亞運 光復高中 全中運

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