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田徑／破400欄個人最佳超過1秒 鍾欣儒用刺青度過低潮

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台師大跨欄好手鍾欣儒將個人最佳成績往前推進超過1秒半，登上我國女子400公尺跨欄歷年第9傑。記者劉肇育／攝影
台師大跨欄好手鍾欣儒將個人最佳成績往前推進超過1秒半，登上我國女子400公尺跨欄歷年第9傑。記者劉肇育／攝影

台師大跨欄好手鍾欣儒今天在114年全國大專校院田徑公開賽大專甲組女子400公尺跨欄決賽，跑出59秒13的佳績，不僅將自己生涯最佳成績往前推進超過1秒半，還打破羅佩琳高懸10年的大會紀錄摘金，登上我國歷年第9傑。

目前就讀台師大大三的鍾欣儒，過去在女子400公尺跨欄的最佳成績為60秒76，不過今年開季她也展現不錯狀態，在青年盃跑出接近個人最佳的60秒85。今天登場的大專錦決賽，她更是一口氣衝出59秒13的佳績，將個人最佳成績往前推進超過1秒半，更打破由「跨欄女神」羅佩琳在103年所創下的60秒73大會紀錄。

對於生涯首度跑進1分鐘內的佳績，鍾欣儒坦言在衝線後看到成績自己也嚇到，只可惜與亞錦賽（58秒60）和亞運培訓標準（59秒整）擦身而過，但仍登上我國歷年第9傑，排在前頭的正是她的台師大學妹易柏安。

談到易柏安在去年進入台師大就讀後，兩人保持良性競爭，鍾欣儒直言是成績進步的關鍵之一，「有良性競爭差很多，才會成長，但我們不只是對手，隊友更多，平常每天都會打屁，課表上互相鼓勵。我撐不下去她帶領我，她撐不下去我帶她。另外，心態穩定也是一大關鍵，教練都跟我們說，心態先做好，秒數就會出來。」

鍾欣儒也透露其實在前幾年自己的田徑生涯曾陷入低潮，在成績停滯不前的情況下，一度想要遠離欄架和訓練，而當時她也決定在右手腕內側刺上一個骷髏頭刺青鼓勵自己，「這是要告訴自己要勇敢一點，過去我常到場上就會變膽小鬼，把它刺在這個位置也是因為每次起跑撐地時，只有我看得到它，也是告訴自己要更勇敢一點。」

亞運 尺跨欄 田徑

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