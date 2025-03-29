大專田徑賽／不讓陳建榮專美於前 林仲威400欄衝出歷年第5傑

114年全國大專校院田徑公開賽今天在台北田徑場進行第二天賽程，其中在大專甲組男、女子400公尺跨欄賽事都傳來佳績，其中台體大林仲威在預賽與決賽分別跑出49秒93與49秒84雙破生涯最佳與大會紀錄的表現摘金。

就讀台體大的林仲威與台師大陳建榮近年在男子400公尺跨欄賽事一路競速，其中陳建榮本月中才在新北市青年盃跑出49秒83的佳績，登上我國歷年第四傑，而林仲威則是在同場賽事中出現摔欄的狀況。

不過本周登場的大專錦，林仲威在預賽就跑出49秒93的佳績，也是他生涯首度跑進50秒內，下午的決賽他更進一步，將成績提升到49秒84，以僅次於陳建榮青年盃的表現，登上我國歷年第五傑。

對於一日兩趟都跑進50秒內並創下生涯最佳，林仲威說：「我上次青年盃摔欄，那時候其實狀況很好，甚至比今天更好，但有點超出預想的好，導致受傷。這次就是想說保守一點，回去訓練狀況都維持不錯，但沒能達標（亞錦賽）還是有點可惜，50秒是個障礙，最佳也卡一年多了，冬訓又受傷，現在可以跑到這樣已經很不錯。」

談到成績進步的原因，林仲威認為今年一月到中國大陸移訓，並針對速度進行提升是一大關鍵，「那時候跟他們100公尺選手一起訓練，我們速耐力都算不錯，但速度都要繼續提升，這次跟他們一起訓練後，速度有比以往好，速耐也有維持住。」

林仲威與陳建榮在大專錦與青年盃接連創下佳績後，目前兩人分別以49秒84與49秒83分居我國歷年第5、4傑，排在前頭的現役選手僅剩下全國紀錄保持人彭名揚的48秒62。