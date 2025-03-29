竹山高中體壇盛事 三項運動賽事齊發 展現竹山活力

竹山鎮向來體育風氣鼎盛，為推廣全民運動，並彰顯竹山高中體育班的卓越發展，南投縣政府、竹山鎮公所及南投縣體育會特別委託竹山鎮體育會，於29日（周六）在竹山高中聯合舉辦三項精采運動賽事，分別是竹山盃曲棍球錦標賽、南投縣體育會雙北世界壯年運動會羽球推廣運動交流賽及竹山盃國中籃球邀請賽。

今天三個比賽開幕式，眾多貴賓蒞臨現場，包括南投縣議員蔡孟娥、南投縣政府機要秘書林孟麗、竹山鎮公所主任秘書蔡秀旻、民政課長林英傑、立法委員游顥竹山駐區主任陳金龍、竹山高中校長許宏明、竹山國中校長林彥良、竹山國小校長陳榮昌，以及各參賽隊伍的領隊與教練，共同為這場體壇盛事增添光彩。

蔡秀旻及南投縣體育會總幹事洪銘惠，對於竹山鎮體育會舉辦這次活動給予高度肯定：「竹山鎮向來重視體育發展，期望透過舉辦各項運動賽事，鼓勵民眾養成運動習慣，提升全民健康水平。竹山高中體育班在曲棍球、羽球、籃球等項目表現優異，是竹山之光。這次賽事不僅是競技舞台，更是展現竹山體育實力的絕佳機會。」

蔡孟娥及竹山鎮體育會理事長陳榮洲表示：「感謝南投縣政府、竹山鎮公所及南投縣體育會的支持，使本次三項運動賽事得以順利舉辦。我們期盼透過這些活動，推廣運動風氣，促進民眾身心健康，並為竹山鎮的體育發展注入更多活力。」

竹山高中校長許宏明表示：「竹山高中長期致力於體育人才的培育，非常榮幸能與竹山鎮公所、竹山鎮體育會及南投縣政府、南投縣體育會共同舉辦本次三項精采運動賽事。曲棍球、羽球和籃球都是本校體育班的重點發展項目，我們期盼透過本次賽事，讓學生們展現訓練成果，並與各地選手互相交流、學習。」