邁阿密女網／不敵俄羅斯組合 吳芳嫺搭檔蔣欣玗止步4強

千分等級的WTA邁阿密網球賽，台灣女雙好手吳芳嫺今天在4強賽和中國搭檔蔣欣玗，以0比6、5比7不敵俄羅斯組合施耐德與安德瑞娃，無緣冠軍賽門票。

世界女子職業網球協會（WTA）1000分等級的邁阿密女網賽，台灣好手吳芳嫺和中國搭檔蔣欣玗一路闖進4強，今天強碰俄羅斯組合施耐德（DianaShnaider）、安德瑞娃（Mirra Andreeva）。

吳芳嫺和中國搭檔蔣欣玗首盤表現不如預期，2人首盤的3個發球局全遭到破發，僅鏖戰了20分鐘就以0比6敗下陣來。

第2盤首局吳芳嫺和蔣欣玗就破發成功，接著雙方順利保發，兩岸組合一度取得3比2的局數優勢，只可惜關鍵第6局被破發，雙方又戰成3比3平手。

隨後，施耐德、安德瑞娃與吳芳嫺、蔣欣玗又各互破對方發球局，雙方鏖戰成5比5平手；關鍵的第11局，施耐德、安德瑞娃先是順利保發，接著將吳芳嫺和蔣欣玗的發球局逼入「Deuce（丟士）」，並且在出現第1個賽末點就順利拿下。

吳芳嫺和蔣欣玗今年搭檔第7場比賽，並且曾在今年同屬千分等級的WTA卡達女網賽獲得亞軍，只可惜這場邁阿密女網賽止步4強。