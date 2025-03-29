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邁阿密網賽／約克維奇3直落二晉決賽 單打第100冠近在咫尺

中央社／ 邁阿密花園28日綜合外電報導
約克維奇挺進邁阿密大師賽決賽，再拿一勝就能贏得ATP單打生涯第100冠。 法新社
約克維奇挺進邁阿密大師賽決賽，再拿一勝就能贏得ATP單打生涯第100冠。 法新社

塞爾維亞男網名將約克維奇今天以6比2、6比3直落二橫掃保加利亞好手狄米特羅夫，挺進邁阿密大師賽決賽，再拿一勝就能贏得ATP單打生涯第100冠。

法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）一路壓著狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）打，僅花69分鐘就取得勝利，與狄米特羅夫交手的戰績推升至13勝1敗。

現年37歲的約克維奇是打進ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World Tour Masters 1000）單打決賽最年長的男網選手。

約克維奇與33歲的狄米特羅夫年齡相加達70歲，他們今天進行的4強賽為ATP世界巡迴賽1000大師賽史上年紀最大的對戰組合。

約克維奇在第一個發球局就被破發，但他拿出刁鑽的球技應戰，保持在邁阿密公開賽4強賽的不敗紀錄。

約克維奇再次展現發球強項，一發成功率達87%，全場擊出5記愛司球，不過他的全能表現還是令人讚嘆，將胸有成竹地挺進30日的決賽，可望成為繼美國傳奇名將康納斯（Jimmy Connors，109冠）與瑞士傳奇球星費德勒（Roger Federer，103冠）後，第3位贏得單打100冠的男網選手。

約克維奇下一戰將面對捷克小將門西克（Jakub　Mensik）。

門西克在另一場4強賽以7比6（7/4）、4比6、7比6（7/4）擊敗美國選手佛里茲（Taylor Fritz），搶下決賽門票。

門西克世界排名第54，面對大會第3種子佛里茲時發出強力發球，轟出25記愛司，但始終無法破對手發球局，最後在佛里茲掛網後拿下賽末點。

Novak Djokovic Roger Federer

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