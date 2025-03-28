滑輪溜冰／台灣公開賽花式個人並排 洪筱晴破最佳連霸

第二屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽今天在新竹縣竹北國民運動中心展開4天賽事的第二天賽程，率先決出個人花式（並排）獎項，前年摘下杭州亞運金牌的女將洪筱晴，在長曲突出的表現下，短曲加長曲共獲得119.53分不僅完成二連霸外，總分還打破自己在112年全運創下的個人最佳112.86分，連自己也振奮不已。

今天在競爭最激烈的成年組部份，前一天在短曲保持領先的洪筱晴再接再厲，推出從今年寒假就開始設計的長曲，賽前就期望把目標設定在突破更高的總分115分以上，沒想到長曲一開始第一個組合跳就有小瑕疵，但幸好沒受到影響，順利完成長曲，最後獲得總成績119.53分。

對於成功達成賽前預設的目標，洪筱晴開心的說：「我覺得還不錯，我第一次有跳三圈成功，雖然最後判定沒有足圈，但還是有成功完成，在外人眼中我這次的進步可能微不足道，但對我自己是意義重大。」

洪筱晴在前年拿下杭州亞運金牌時，一度萌生退休的想法，但如今即便明年名古屋亞運沒有花式滑輪這個項目，但她反倒有了更多的目標和動力，洪筱晴說：「現在我不會有那種想法了，這一年來感覺自己心態還不錯，過去會對一個動作或跳躍而鑽牛角尖，但像今天一開始組合跳就出現瑕疵，但並沒有影響到自己的心情，會用更大局觀來看事情，雖然沒了亞運，但今年還有很多目標要去追求，像要在今年全運和亞錦賽尋求連霸，接著就是世錦賽期待可以闖進前15。」

最可惜是在青年女子組，去年在亞錦賽摘下青女組金牌的小將陳薇安，這次在短曲一度以27.47分力壓印度、日本、澳洲選手排名第一；但不料今在長曲部份出現兩次跌倒失誤被扣分，最終反倒只獲65.04分，最後落居第三，陳薇安失望的說：「看到後面都是國外選手還是會比較在意一點，結果讓自己過於緊張。」

今年賽事中請來名聲最大的是去年世青少雙人冠軍的義大利組合，但因為水準遠高於其他選手，今除了邀請在周六開幕典禮上做演出之外，並讓兩人同時參與成人和少女組的個人賽。

年僅18歲的英格列斯直接挑戰成年男子組個人的比賽，直接對上非屬於「並排」專長的「台灣一哥」陳毅帆，兩人前一天短曲交手，英格列斯暫以69.16分領先陳毅帆的61.99分，但可惜今晚長曲部份，陳毅帆在末段出現兩次嚴重失誤，反倒掉到第三；英格列斯雖然同樣也出現失誤，但仍是以166.28分封王。