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自由車／96聯賽30日揭幕 天母繞圈賽頂尖好手齊聚

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
96自由車聯賽即將於30日在台北市天母盛大揭幕。圖／96聯賽提供
96自由車聯賽即將於30日在台北市天母盛大揭幕。圖／96聯賽提供

2025年第五屆96自由車聯賽即將於30日在台北市天母盛大揭幕，作為本賽季的序幕戰，「天母站」不僅是全台難得一見的城市繞圈賽，更匯聚國內外超過300位菁英車手，正式展開新賽季積分爭奪戰，96自由車聯賽今年破天荒將納入國手選拔積分制度，強化競爭層級，也是一大創舉。

為了配合游泳賽事進行，主辦單位調整交通管制時間與賽程規劃，原訂上午7點起跑的U15組改為7點30分出發。96自転車董事長楊倩玉說：「原本考量賽程壓縮曾規劃U15與U17合併比賽，但為保障年齡差異與競技公平性，最終決定合併M30至M40組別，維持青少年組的獨立賽制；至於壓縮交管時間也是展現與其他賽事單位共好共榮的協調應變能力，大家的目標都是為求體育人才發展。」

本屆96自由車聯賽寫下重要里程碑，首次納入中華民國自由車協會主辦的國手選拔積分制度，與台中站（繞圈）、桃竹站（丘陵）並列為關鍵選拔場次，搭配高強度與分站制設計，讓聯賽更接近國際競技節奏，成為國手養成的關鍵舞台。

天母站採用2.1公里城市繞圈賽道，節奏緊湊、彎道密集、戰術瞬息萬變，被譽為「都市F1」，觀賞性十足。本次參賽陣容堅強，包括中華隊成員盧紹軒、李冠賢、張誌盛、吳之皓等人蓄勢待發，展開年度首戰對決。

盧紹軒指出，「這是我第一次在天母比賽，雖然熟悉城市環境，但這賽道對我來說是全新挑戰。希望能以這場比賽為起點，全力搶下今年首場榮耀。」

旅外選手杜志濠去年因感染EB病毒休戰數月，如今選擇以96聯賽回歸戰場。他表示，「生病之後才更清楚自己對騎車的熱愛。當我第一次能正常訓練時，真的非常感動，這場比賽對我來說意義重大。」

除了菁英組激烈競爭外，極具代表性的96Heroes挑戰組也同步展開，路線為71公里陽金2P挑戰賽。參與者來自美國、法國、日本、馬來西亞等十多國，年齡橫跨13至73歲，延續「全民皆騎」的熱情。

主辦單位持續推動高額「戰利金制度」，報名人數越多、累積金額越高，2024年曾有單人奪下40萬元，今年總額預計再創高峰。補給站則與內湖農會合作，推出「草莓補給」，成為車友津津樂道的賽場亮點。

U17 自由車

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