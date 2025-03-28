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田徑／李慈雲破15年男鐵餅全國紀錄 男子競走也創新猷

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

114年全國大專田徑公開賽今天在台北田徑場舉行，並傳來破全國紀錄消息，其中大專甲男鐵餅，國體大李慈雲以在第四次試擲擲出58公尺96，打破由王耀輝保持15年的全國紀錄，至於大專男甲1萬公尺競走，台灣大許嘉維、詹泳逵更是雙雙打破全國紀錄。

我國男子鐵餅全國紀錄是由王耀輝在2010年日本大學田徑公開賽所創下的58公尺10，不過近年李慈雲也頻頻向此紀錄發起挑戰，包括在前年新北市城市盃直出我國歷年第三傑的55公尺78，今年新北市青年盃他也擲出55公尺64的生涯次佳成績。

不過在今天登場的大專錦，李慈雲也一口氣跨越障礙，他在第二次試擲就有突破55公尺的55公尺09佳績，第四次試擲更是一口氣擲破全國紀錄，以58公尺96作收，在今天的6次試擲中他就有3次突破55公尺，展現近期的絕佳狀態，並在31日的達標期限前達到亞錦賽參賽標準57公尺59，有望成為繼王耀輝後，再一位站上亞錦賽男子鐵餅舞台的我國選手。

至於近年屢屢刷新我國男子競走全國紀錄的台體大好手許嘉維、詹泳逵，今年初才在東京元旦競走一同打破男子20公里競走全國紀錄，今天在大專錦賽場上，兩人更在男子1萬公尺賽事以40分25秒50與41分37秒45，改寫許嘉維所保持的41分45秒90原全國紀錄。

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