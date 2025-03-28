游泳／泳協、北市大強強聯手 攜手打造人才培育基地

台北市立大學校長邱英浩今天與中華民國游泳協會前理事長暨現任秘書長曾正宗在北市大詩欣館競賽池畔共同簽署合作協議，將攜手合作，共同為游泳運動人才培育貢獻心力。

簽約儀式於台北市立大學詩欣館舉行，中華泳協副理事長陳復龍、秘書長曾正宗率全體理事出席，北市大邱英浩也帶領副校長曾國維，體育學院院長周建智、水上運動學系系主任許志傑等人出席，由陳復龍、邱英浩代表雙方簽屬並交換協議書，並由秘書長曾正宗代表與邱校長交換紀念禮品，協議未來除了培育游泳運動人才外，泳協也將增加在詩欣館競賽池舉辦賽事的頻率，以培育更多游泳相關賽務人才。

台北市立大學是六都之中，唯一的直轄市立大學，擁有國內大學中最優質的一館三池游泳館，有競賽池、熱身池及跳水池，是舉辦賽事活動的首選，而台北市立大學游泳代表隊，在大專運動會中屢創佳績，去年在113全國大專運動會光是游泳項目就橫掃24面金牌，更奪下總冠軍成績。

邱英浩也點出，北市大能在全大運屢創佳績，是因為多年來和泳協互相協助的成果，「為了培養更多游泳人才，必須要泳協有更多合作，這也奠定了我們這次簽約合作的基礎。」

中華民國游泳協會前理事長、也是現任秘書長曾正宗表示，北市大近年來極力推廣游泳運動並支持競技賽事，北市大是目前國內優質綜合型競技人才培育搖籃，擁有競賽級標準游泳池，在邱校長宏觀理念的帶領下，也讓北市大在運動領域更上層樓，未來泳協也攜手北市大一起努力。