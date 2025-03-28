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大專田徑賽／林翊凱110公尺跨欄摘金 想挑戰全國紀錄

中央社／ 台北28日電
全國大專校院田徑公開賽28日在台北田徑場點燃戰火，台灣跨欄新星林翊凱（圖）在男子110公尺跨欄決賽，以13秒72打破大會紀錄摘下金牌。中央社
全國大專校院田徑公開賽28日在台北田徑場點燃戰火，台灣跨欄新星林翊凱（圖）在男子110公尺跨欄決賽，以13秒72打破大會紀錄摘下金牌。中央社

台灣跨欄新星林翊凱今天在全國大專校院田徑公開賽的男子110公尺跨欄決賽，以13秒72破大會紀錄摘下金牌；他笑說，目標是打破學長陳奎儒的全國紀錄。

畢業於升學名校竹科實中的林翊凱，大學前往國立體大就讀，在同儕高度競爭的壓力下，讓他激發出持續向前動力，加上有了上季冬訓經驗，目前大二的他更知道該怎麼訓練，並在今年春季盃的男子110公尺跨欄收到不錯效果，一舉衝出歷年第3傑的13秒58，同時達標亞洲田徑錦標賽。

上週在原住民運動會稱霸男子110公尺跨欄賽場，林翊凱今天征戰全國大專校院田徑公開賽，在男子110公尺跨欄預賽、決賽分別繳出13秒65、13秒72，雙雙打破大會紀錄，最後如願摘下金牌。

林翊凱賽後接受媒體聯訪時表示，對秒數還算滿意，畢竟這次目的想要修正原民運發現的一些問題，「只是過程稍稍不完美，有個失誤讓我差點跌倒。」

即將在5月迎接生涯首場成人級國際賽事的田徑亞錦賽，林翊凱期許自己愈來愈快，創下個人最佳成績，甚至未來挑戰學長陳奎儒的全國紀錄，並分享兩人平常都會交流訓練心得，「學長會看我的影片，不藏私給予一些想法，然後我再跟老師（王國慧）討論。」

另外，甫結束世界室內田徑錦標賽的「跨欄甜心」張博雅，今天則在女子100公尺跨欄決賽以13秒57斬獲金牌，她表示近期賽事有點密集，不過必須學習在高強度賽事下，維持成績穩定，接下來想要提升肌耐力，幫助自己成績更上一層樓。

尺跨欄 田徑 陳奎儒

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