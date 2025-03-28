全中運／10公尺步槍3連霸破紀錄 陳妍卉奪生涯第8金

全中運射擊賽事昨天在桃園公西靶場舉行，其中今天登場的女子10公尺空氣步槍決賽，光復高中陳妍卉不僅在個人項目以破大會紀錄的249.6分，成為全中運高女組10公尺空氣步槍史上首位完成3連霸的選手，還在女子團體賽與隊友一同打破大會紀錄摘金，個人生涯已在全中運累積拿下8面金牌。

從國中時期就是全中運常勝軍的陳妍卉，過去兩年在高女組賽事也都順利拿下個人賽金牌，而今年高三的她也將是最後一次挑戰全中運，並且在女子個人、團體和混合團體項目都將出賽。

在今天登場的女子個人與團體賽事中，最終陳妍卉在個人賽以打破大會紀錄的249.6分（原紀錄247.6分）完成3連霸，在女子團體部分也與隊友林馨蕾、蔡宛妘，以總分1871.5分（原紀錄1850.6分）打破大會紀錄摘金，從國中至今，個人全中運生涯已經累積拿下8金、2銀、2銅佳績。

談到生涯最後一次全中運以2金開場，且明天還有機會在混團力拚第3金，也是生涯第9金，陳妍卉說：「這次一比賽就很想要打好，為高中生涯畫下完美ending，雖然有破大會紀錄，但成績算是滿差的，比前幾天練習時都差。」

陳妍卉（中）奪下個人生涯全中運第8面金牌。圖／陳弘振提供

教練陳弘振表示，陳妍卉在今年2月於亞洲盃青年組賽事奪下金牌後信心大增，也揮別過去兩場國際賽事表現不如預期的陰霾，這次全中運能有如此成績算是符合預期，「今天她表現算是很平順，不像過去幾年有高有低，可惜是最後兩發9點多分不完美。」

對於今年將從高中畢業，陳妍卉對於未來也已經有明確目標，就是先通過名古屋亞運的國手選拔，希望明年能夠站上亞運舞台，而5月她也將先飛往德國參加世青賽，為挑戰更高層級舞台做準備。