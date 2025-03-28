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邁阿密女網／菲律賓19歲小將止步4強 夢幻之旅告終

中央社／ 邁阿密27日綜合外電報導
菲律賓19歲女將艾亞拉。 路透
菲律賓19歲女將艾亞拉。 路透

菲律賓小將艾亞拉（Alexandra Eala）今天在邁阿密公開賽（MiamiOpen）女單4強拚戰3盤，最終以6比7（3比7)、7比5、3比6敗給地主選手皮古拉（Jessica Pegula），未能延續此趟夢幻之旅。

法新社報導，本屆大會第4種子美國好手皮古拉費時2小時26分鐘才解決持外卡參賽的艾亞拉，29日她將與目前世界排名第1的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭冠。

莎芭蓮卡稍早以2盤6比2輕取義大利女將寶莉妮（Jasmine Paolini），搶下決賽門票。

現年19歲的艾亞拉世界排名第140，她在出戰本屆邁阿密網賽前，僅在WTA（國際女子網球協會）賽事會內賽贏過2場比賽。

不過她到了邁阿密一路過關斬將，爆冷拍落3位大滿貫賽冠軍得主，分別是拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）、美國名將凱絲（Madison Keys）及目前世界排名第2的波蘭球星斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

艾亞拉是邁阿密網賽史上世界排名最低的4強賽選手，她今天再度展現水準和拚勁，第2盤在1比3落後之下回破對手發球局，之後逼入決勝盤。

皮古拉贏球後表示，對上像艾亞拉這樣的對手很不容易，「必須得挺住，她真的很有競爭力」。

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