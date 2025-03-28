舒跑 X plain-me「首度潮酷聯名」 邊荷律成新一代舒跑女神！

舒跑不只好喝，還很好穿？！運動飲料領導品牌「舒跑」，首度與時尚服裝品牌聯名，即將再次引領話題！攜手擅長打造日常穿搭風格的plain-me推出聯名商品，此次聯名結合雙方品牌精神「酷」與商品「涼感Cool」的元素，推出一系列聯名商品，並邀請熱愛舒跑的韓籍啦啦隊女神-邊荷律，擔任活動大使，成為新一代舒跑女神，親自演繹涼感運動風格。4/12(六)邊荷律將為此聯名出席一日店長快閃活動！讓聯名活動話題滿滿，有興趣的粉絲千萬別錯過！

此次系列設計亮點靈感來自舒跑女神的經典形象與舒跑標誌性色彩，將經典元素巧妙融入服飾，聯名商品涵蓋多種款式與類別，除了plain-me擅長的短TEE、運動風衣外套、包款、老帽等，更延伸設計飲料提把、項鍊、毛巾、折扇、解壓按鍵等小物，每款單品皆圍繞「酷」的涼感與直觀感受，每件都是極易穿著搭配的亮眼單品，無論日常穿搭或運動需求都合適，讓活動大使邊荷律驚呼連連、愛不釋手，笑說每件都喜歡、每件都想穿，相信也絕對能滿足喜愛運動風格穿搭的年輕族群。

舒跑plain me產品聯名，韓籍啦啦隊女神邊荷律擔任代言人。 圖／舒跑提供

舒跑同步於2025/4/1(二)至6/3(二)推出「潮酷聯名雙重抽」活動，只要購買舒跑、舒跑S、舒跑x plain-me聯名商品任一商品，登錄發票立即送「plain-me200元折扣券」，還可以再抽「潮流聖地首爾來回機票」、「豐富聯名商品」等好禮，喜歡舒跑與plain-me的你千萬別錯過！

(詳情參考舒跑官方網站)

歡慶聯名活動開跑，4/12(六)品牌大使邊荷律將於 plain-me 台北中山直營店，擔任一日店長，邊荷律粉絲趕快至 plain-me 粉絲團了解參與方式！

舒跑與plain-me推出聯名商品，由韓籍啦啦隊女神邊荷律擔任代言人。 圖／舒跑提供

【4/12(六) 舒跑x plain-me 邊荷律一日店長快閃活動】

4/2(三)~ 4/11(五)單筆消費滿 NT$3,000 內含一件聯名商品，活動日4/12(六)當天憑發票領號的前20名粉絲，就能與邊荷律合照！(限前20名)

今夏最青春、最有話題的飲料非舒跑莫屬！活動大使邊荷律熱情邀請大家喝舒跑，一起成為舒跑男神和女神！