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邁阿密網賽／約克維奇晉4強 拚ATP單打生涯100冠

中央社／ 綜合外電報導
約克維奇距離ATP單打生涯第100冠僅差兩場勝利。 法新社
約克維奇距離ATP單打生涯第100冠僅差兩場勝利。 法新社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在邁阿密大師賽以6比3、7比6（7/4）擊敗美國選手柯達，晉級4強，距離ATP單打生涯第100冠僅差兩場勝利。

女網世界排名第1的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）則以兩盤6比2輕取義大利女將鮑里妮（Jasmine Paolini），首度挺進邁阿密網賽女單決賽。

路透社報導，約克維奇以1記愛司球拿下賽末點後發出勝利的吼叫，他的前對手兼現任教練墨瑞（Andy Murray）也從座位上跳起來慶祝贏球。

坐擁24座大滿貫賽金盃的約克維奇在第2盤2比5落後柯達（Sebastian Korda），但後來成功突破對手的發球局，並憑藉精準有力的發球穩住局面，最終拿下比賽。

約克維奇接受網球頻道（Tennis Channel）訪問時說：「我整個比賽的發球都很不錯，尤其是今天在第2盤時需要靠發球來努力追回比分。」

約克維奇表示：「在搶七局中，幾個關鍵分數決定了比賽的勝負，例如5比4時的發球得分，6比4時的愛司球結束比賽。因此我會把這些作為今天的亮點。」

這場比賽原定昨天舉行，但根據世界職業網球協會（ATP）規定被延後，目的是避免比賽進行至凌晨。

大會第4種子約克維奇力拚創下第7個邁阿密公開賽冠軍及ATP單打生涯第100冠的紀錄，他將在明天的4強賽中對陣第14種子、保加利亞的迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）。

莎芭蓮卡首度挺進邁阿密網賽女單決賽。 法新社
莎芭蓮卡首度挺進邁阿密網賽女單決賽。 法新社

女網方面，大會頭號種子莎芭蓮卡一發得分率達77%，打出6記愛司球，化解全部4個破發點，5次破發機會把握住4次，全場只花71分鐘就戰勝了第6種子鮑里妮（Jasmine Paolini）。

莎芭蓮卡現居南佛羅里達（South Florida），近日剛在加州印地安泉（Indian Wells）網賽獲得亞軍，之後在邁阿密網賽5場比賽中一盤未失。

莎芭蓮卡接下來將迎戰美國選手皮古拉（Jessica Pegula）或菲律賓小將伊亞拉（Alexandra Eala），大會第4種子皮古拉和持外卡參賽的伊亞拉今天稍後在另一場4強賽對決。

伊亞拉昨天爆冷拍落世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

Novak Djokovic 莎芭蓮卡

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