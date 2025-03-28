邁阿密女網／吳芳嫺女雙闖4強

我國女網好手吳芳嫺和中國大陸蔣欣玗組合成的「海峽組合」，昨天在邁阿密女網賽以六比三、六比四拍下大陸組合王欣瑜／鄭賽賽，勇闖四強，下戰將和巴黎奧運女雙銀牌組合對決，尋求本季第四場決賽門票。

吳芳嫺目前女雙世界排名卅六，在台灣僅次於「一姊」謝淑薇和詹皓晴；她和蔣欣玗今年澳網前合拍，接連打下奧克蘭和荷巴特女網賽金盃，多哈女網賽也打下亞軍，接續在ＷＴＡ一千等級的杜拜和印地安泉女網賽雖都「一輪遊」，但同樣ＷＴＡ一千等級的邁阿密女網賽闖過頭關，第二輪碰地主組合克魯格／皮古拉因對手身體不適退賽，讓「海峽組合」拿到八強門票。

昨面對「金花組合」王欣瑜／鄭賽賽，「海峽組合」首盤雖先遭破發，不過把握住關鍵分兩度回破，第二盤也是第一局就破發成功，順利以直落二搶下四強門票。

邁阿密女網賽總獎金超過八九六萬美元，「海峽組合」闖進四強至少有十二萬九九七○美元獎金；兩人下戰將遭遇巴黎奧運摘銀的俄羅斯組合安德烈耶娃／施奈德，其中年僅十七歲的安德烈耶娃剛打下印地安泉女網賽單打金盃，是新生代「天才少女」代表。