為愛孕動！桃園市孕產期媽咪運動推廣及成長課程開跑

桃園市長張善政今(27)日前往中壢區，參加桃園市孕產期媽咪運動推廣課程開跑活動，為孕期、孕後媽咪的身心健康給予全方位的支持。桃園市有完善的婦幼福利及健康措施，如開辦好孕專車、放寬生育津貼設籍條件、擴大凍卵營養金補助對象等，今年度更針對孕媽咪、產後媽咪，擴大開辦孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程，並於婦幼親子較常觸及的場域，開設孕產媽咪、親子及伴侶運動課程，希望能透過家人的支持與陪伴、正確的運動知能，幫助孕期、孕後媽咪找到最適合自己的健康生活方式。

懷孕的過程到成為新手媽咪，都需要保持好的狀態迎接新生命。桃園市政府為幫助孕產婦有正確的運動知能，特別設計孕產婦運動指南，在懷孕未滿 12週屬於初期階段，可以選擇較輕柔的運動如散步，可有助提高心肺功能，12週至36週則屬於懷孕中期，孕媽咪隨著子宮變大，腰痠背痛頻率增加，此時較安全的運動項目包括游泳、孕婦瑜珈、低強度有氧運動、肌力訓練或伸展運動等，後期在36週以上，溫和的運動不可少，可進行慢走、爬樓梯都是好的選擇；但要提醒孕媽咪仍需依自身狀況諮詢婦產科醫生，在安全的首要原則下，選擇各孕期適合的運動。

新生命誕生後，產後運動對媽媽們的身體恢復和心理健康都非常重要，不僅有助於恢復體態，更能增強體力及改善情緒，鼓勵孕後的媽咪經醫師評估，或傷口癒合良好後，就可以開始採循序漸進方式，投入如凱格爾運動、慢走等運動，再進入核心運動、強化肌力，同時搭配均衡健康飲食，才能健康又快樂，降低產後憂鬱症發生的機會。

本次課程設計以「愛」為核心，孕程中要「愛自己」、「愛寶貝」、「愛老婆」，課程類型有靜態的孕期營養、母嬰關係等知能型外，還有適合與寶貝、伴侶一起動起來的多元運動，另外開課場域將提供貼心的臨托服務，透過專業托育人員、適齡教材玩具與舒適環境，提供安全可靠的托育支援，讓媽咪們能夠安心享受運動時光，

此外，本課程也與婦幼發展局及桃園市基督教女青年會合作，針對產後婦女規劃健康照護、財務規劃、育兒資源、重返職場及權益保障等主題講座，內容多元豐富，全面照顧產婦身心健康及生活權益，為產後婦女建立友善的社會支持系統。自即日起歡迎所有媽咪們加入運動行列，詳細課程資訊可至體育局「桃趣總動園」粉絲專頁查詢或桃園市政府婦幼發展局最新消息https://dowcd.tycg.gov.tw、桃園市基督教女青年會粉絲專頁https://www.facebook.com/taoyuanywca 查詢。

張善政市長與托育區寶貝們互動。聯新體育提供

Emilee老師孕媽咪瑜珈課程指導。聯新體育提供

Emilee老師孕媽咪瑜珈課程指導。聯新體育提供

張善政市長與Emilee老師挑戰瑜珈伸展動作。聯新體育提供

張善政市長與孕產婦媽咪有獎徵答挑戰活動。聯新體育提供