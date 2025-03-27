桌球／打輸弟弟怒捶球桌手受傷 法國「眼鏡哥」將缺席世界盃

現年21歲的法國「眼鏡哥」A.勒布朗（Alexis Lebrun）情緒又失控，他日前在法國桌球錦標賽男單決賽，輸給親弟弟F.勒布朗（Felix Lebrun），竟氣到怒捶球桌，導致持拍的右手受傷，將缺席4月的WTT仁川冠軍賽和澳門世界盃。

法國兄弟檔是近年崛起的桌壇新星，但都有情緒控管不佳問題，去年10月歐錦賽F.勒布朗在男單8強以3:4被德國選手杜達（Benedikt Duda）逆轉，賽後他怒摔球拍砸壞LED螢幕，因此被取消成績，事後他也發文為該行為道歉。

今年3月14日WTT重慶冠軍賽，現年21歲的A.勒布朗在8強迎戰中國大陸王楚欽，第2局落後，休息時暴打礦泉水瓶發洩，第3局暫停時則怒摔毛巾，引發球迷熱議。

如今A.勒布朗怒捶球桌付出代價，他也在社群媒體發短片表示，「法錦賽決賽我輸給弟弟，首先要恭喜他拿下冠軍，賽後自己因情緒失控導致手部受傷，需要離開球場一段時間治療和復健，將不會出席近期比賽。這是一個教訓，我會努力學習如何更好控制情緒，希望這讓我變更強大。」