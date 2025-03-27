壘球／高中女壘決賽 最終8強鳳山逐后座

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽將於4月1日至4月7日於高雄鳳山鳳新壘球場進行最終決戰，中華民國高級中等學校體育總會今天舉辦記者會，晉級決賽的8支球隊一同出席，先禮後兵宣示對於冠軍的渴望與決心。

經過激烈的預賽，最終8隊將在決賽最高殿堂裡爭奪最後的后座，其中去年冠軍東山高中力求衛冕、南崁高中以預賽全勝之姿進入決賽、埔里高中「坐三望二搶一」，勢言要奪回去年遺失的榮耀；丹鳳高中預賽時展現強大的火力陣容，華江高中及士林高商預賽時雖以分組第3晉級，但隊伍中不乏有相當出色的選手，實力不容小覷；秀峰高中陣中團隊默契保持相當好，今年將朝隊史最佳紀錄邁進；中正高工於外卡對戰中勝出挺進8強，將繼續爭奪佳績。

決賽將分為2組先進行循環賽，各組取前3名進行總決賽六角循環賽，賽事一連7天舉行，民視台灣台和網路轉播Youtube名衍行銷運動頻道進行直播。

113學年度中小學女子壘球聯賽高中組決賽今天舉行開賽記者會。圖／高中體育總會提供

近年高中體總積極尋求社會資源，協助基層女子壘球球隊之發展，威德眾星獎助計畫除贊助HBL、HVL獎助學金外，自112學年度起連續2年投入每年60萬元的獎助學金，協助高中組參賽球隊，鼓勵家庭境遇特殊但努力向上的孩子能更無後顧之憂的學習與接受訓練。

在此期間，威德觀察到女子壘球基層球隊的資源及家庭困境更勝於其他運動種類，今年更加碼以獎助學金結餘款，透過高中體總和台灣美津濃股份有限公司，洽談以市價4折的金額採購基層球隊所需裝備，提供市價超過500萬元的裝備給113學年度中小學女子壘球聯賽參賽9支隊伍。台灣美津濃除贊助高中體總排球、足球賽事外，自111學年度起連續3年贊助中小學女子壘球聯賽參賽服裝及冠軍獎品，為培育及推展女子壘球運動提供實質幫助。