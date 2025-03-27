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羽球／有孕味？空靈女神大堀彩雙喜臨門 王耀新火速發文回應

聯合新聞網／ 綜合報導
王耀新向大堀彩求婚。截圖自王耀新IG
王耀新向大堀彩求婚。截圖自王耀新IG

日本羽球「空靈女神」大堀彩去年11月初宣布退休，今天答應馬來西亞雙打好手王耀新的求婚，有網友發現她疑似懷孕，雙喜臨門，對此王耀新火速發IG限時動態澄清。

王耀新在社群上傳一系列求婚照片宣布喜訊，開頭就寫道「她說好」，還附上戴上墨鏡和鑽戒的貼圖符號。他用英文寫道，非常開心和全世界分享好消息，「不同國家，不同文化，不同生活方式，我們學習適應和接受彼此的生活風格，幾年來了解彼此的文化。」

王耀新補充說，他和大堀彩的爭吵也沒少過，但「永恆從今天開啟」，搭配穿著白色西裝下跪求婚、玫瑰花與鑽戒的照片，閃瞎球迷。不過有部分網友指出，大堀彩腹部微微隆起，紛紛指她「孕味濃」。

對此，王耀新迅速發限動闢謠，「大堀彩沒有懷孕！謝謝」，並附上一個奸笑的表現符號。

王耀新發文澄清大堀彩懷孕傳聞。截圖自王耀新IG限動
王耀新發文澄清大堀彩懷孕傳聞。截圖自王耀新IG限動

懷孕 求婚 馬來西亞

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