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足球／世界盃已發出4張門票 日、紐、伊、阿搶晉級

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
日本展現在亞洲地區的宰制力，成為地主國以外最速晉級2026年世界盃正賽的強權。（photo from Japan Football Facebook Fanpage）
日本展現在亞洲地區的宰制力，成為地主國以外最速晉級2026年世界盃正賽的強權。（photo from Japan Football Facebook Fanpage）

2026世界盃足賽發出4張門票，日本、紐西蘭、伊朗、阿根廷提前晉級！除了美加墨地主國保送以外，在本週的各洲世界盃預選賽，已有4支戰力領先的球隊提前晉級，日本與伊朗分別在亞預賽第7、8輪以勝利慶祝晉級，紐西蘭則在大洋洲全勝、嚐到擴軍的好處，衛冕冠軍阿根廷在南美預賽戰績遙遙領先，不僅晉級，還以4：1屠殺宿敵巴西。

日本衝第一 

2026美加墨世界盃擴軍到48隊，僅在本週的各大洲預選賽，就總計發出4張門票、包含地主國已有7國就位！最早拿到門票的是亞洲霸主「藍武士」日本，對亞洲強權來說，擴軍與否都不影響統治地位，但日本仍展現強勢戰力，前6輪手握5勝1和佳績，在亞預賽第7輪輕取巴林後，成為地主國以外最速、提前3輪晉級世界盃，連8屆晉級世界盃正賽。  

第2快晉級的是擴軍制度下的受益者：紐西蘭，大洋洲過往只有半張門票，勝利者還得與其他洲勁旅過招，大洋洲霸主紐西蘭放在世界足壇實力則有限，從2010年隊史第2次打進正賽後，連續3屆倒在附加賽，分別是2014年雙回合3：9敗給墨西哥、2018年雙回合0：2敗給秘魯、2022年0：1敗給哥斯大黎加。

擴軍後大洋洲擁有完整的一張門票，紐西蘭毫無意外全勝出線，決賽小試身手以3：0擊敗新喀里多尼亞。但正如陣中老將博克索爾說的，世界盃擴軍後，對自己的期待有變，已不再是進入正賽，而是能在正賽做到些什麼、走多遠。

衛冕軍首個南美出線

第3個晉級正賽的也是亞洲勁旅：伊朗，作為亞洲區世界排名第2高的強權，伊朗在亞預賽第8輪靠著頭號前鋒塔雷米單場2球、逼平小組第2的烏茲別克，提前2輪拿下正賽門票，這也是波斯鐵騎隊史第7次闖進世界盃，對他們來說，如何首度闖出世界盃小組賽是一大目標。

第4個晉級正賽的是衛冕軍阿根廷，即便位於南美勁旅激戰，阿根廷展現世界排名第一的強度、提前5輪晉級，總計14戰豪取10勝，甚至以4：1血洗宿敵巴西、酣暢淋漓出線。同為「南美雙雄」的巴西反倒得慶幸世界盃擴軍，以往南美僅有4.5席，以目前狀態淒慘的巴西僅排第4名，而且從3到6名僅是1個積分差，但擴軍後的南美6.5席，巴西還算穩如泰山。

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