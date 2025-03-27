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路跑／最有鳳梨味的馬拉松 台南大亞旺萊馬拉松30日開跑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025台南大亞旺萊馬拉松將在30日熱血開跑。圖／大會提供
2025台南大亞旺萊馬拉松將在30日熱血開跑。圖／大會提供

台南年度最受矚目的跑步盛事「2025台南大亞旺萊馬拉松」，將在30日熱血開跑，今年賽事吸引來自全台各地近7600名跑者參與，較去年增加近800人，較2022年更翻倍成長，再創歷史新高，堪稱南台灣人氣最旺、最有鳳梨味的特色馬拉松。

本屆賽事涵蓋42K、30K、21K、14K、7K等五大組別，吸引全台超過80個企業與學校跑團報名，包括寬仕工業、保瑞集團、森霸電力、成大EMBA、湖內路跑團、海軍陸戰隊等重量級跑團。大亞集團內部員工也熱情響應，共1800人報名，展現企業團結與凝聚力。

除了締造報名新紀錄，今年大亞馬也與所有跑者共同見證台灣馬拉松的重要時刻，將有跑者在本場賽事完成個人第900場馬拉松，此外，本屆有80位跑者榮獲百馬獎，其中包含41位百馬跑者、12位二百馬跑者、15位三百馬跑者，為大亞馬增添濃厚的紀念價值。

同時，賽事提倡運動平權，讓更多人享受跑步樂趣，今年與中華視障路跑運動協會合作，特別開放32個視障跑者名額，並安排陪跑員協助完賽。藝人謝忻更首度參賽，並擔任視障陪跑員，以行動支持運動平權，讓大亞馬成為真正無障礙的賽事。

今年「跑步補給天堂」也再升級，賽事沿途將提供烤全豬、甕窯雞、鳳梨啤酒、現切鳳梨、鳳梨冰棒等經典補給，幫助跑者補充能量。完賽後還有超過20種餐點，如蔥油餅、關廟三色豆花、地瓜球、香蕉煎餅、焗烤起司蝦仁貝、老街冷泡茶、關廟魯麵、鳳梨冰棒、鳳梨啤酒等，讓跑者挑戰自我之餘，也能盡享台南美食魅力。

此外，賽事現場更是一場盛大嘉年華，推出全台唯一鳳梨造型熱氣球，讓跑者與親友一起體驗台南獨特風情。沿途有千歲加油團、特色啦啦隊熱情應援，讓跑者越跑越有力。現場還設有趣味闖關活動， 提供iPhone 16及多項好禮抽獎，大會更導入5分鐘AI即時人臉辨識賽照技術，讓跑者能迅速找到自己的精彩瞬間，留下珍貴回憶。

啦啦隊

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