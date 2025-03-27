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羽球／恭喜！「空靈女神」大堀彩異國戀嫁大馬好手王耀新

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「空靈女神」大堀彩退休後傳出好消息，答應馬來西亞雙打好手王耀新的求婚邁向新里程。 截圖自大堀彩IG
「空靈女神」大堀彩退休後傳出好消息，答應馬來西亞雙打好手王耀新的求婚邁向新里程。 截圖自大堀彩IG

日本羽壇極具人氣的「空靈女神」大堀彩去年11月初無預警宣布退休，年終總決賽後高掛球拍，今天傳出好消息，答應馬來西亞雙打好手王耀新的求婚，異國戀邁向新旅程。

28歲的大堀彩成名甚早，2013年奪下亞青賽女單金牌，成為首位日本亞青賽女單冠軍得主，出色球技加上亮眼外型吸粉無數，去年宣布退休消息震撼羽壇。

30歲的王耀新目前男雙世界排名33，2021年打下世錦賽男雙銅牌的他仍是現役選手，上周瑞士公開賽和搭檔張御宇首輪敗給我國好手李哲輝／揚博軒，不過球場失意情場得意，今天在社群上傳一系列求婚照片宣布喜訊，開頭就寫道「她說好」，還附上戴上墨鏡和鑽戒的貼圖符號。

王耀新用英文寫道，非常開心和全世界分享好消息，「不同國家，不同文化，不同生活方式，我們學習適應和接受彼此的生活風格，幾年來了解彼此的文化。」他還補充，和大堀彩的爭吵也沒少過，但「我們的永恆從今天開啟」，搭配穿著白色西裝下跪求婚、玫瑰花與鑽戒的照片，閃瞎球迷。

好消息一出，我國奧運2金名將李洋、泰國「天才少女」依瑟儂（Ratchanok Intanon）、香港好手李卓耀和新加坡世錦賽前冠軍駱建佑等羽壇好手都留言送上祝福。

世錦賽 依瑟儂 李洋

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