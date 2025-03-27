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邁阿密女網／大爆冷！菲律賓19歲小將拍下世界第2闖4強寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
19歲菲律賓小將艾亞拉。 法新社
19歲菲律賓小將艾亞拉。 法新社

19歲的菲律賓小將艾亞拉（Alexandra Eala）成今年邁阿密女網賽大黑馬，世界排名140的她今天以6：2、7：5爆冷拍下名列第2種子的波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），打進生涯第一場WTA賽事4強，成為菲律賓第一人，下周還將成為菲律賓第一位世界排名進入前100的女將，讓她大呼「不真實」。

第二盤從2：4落後逆轉的艾亞拉，拿下勝利的當下還沒有太多表情，和斯威雅蒂及主審握手後才雙手掩面，露出不可思議的開心表情，「完全不敢相信，我現在宛如在雲端上。」

艾亞拉兩年前從「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的網球學院畢業，當時還和納達爾及今天對手斯威雅蒂留下三人合照，看到照片讓她直呼不真實，「感覺我還是照片裡同樣的人，但當然情況已經改變了。我非常開心也榮幸可以和這樣的對手、在這樣的舞台對決，我的教練告訴我跑起來，追趕每一球，把握每個機會，因為5屆大滿貫得主不會讓你獲勝。」

邁阿密女網賽屬於WTA 1000等級大賽，總獎金超過896萬美金，單打128籤，艾亞拉成為賽史第3位持外卡打進4強的女將，加入2010年海寧（Justine Henin）、2018年雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）行列，兩位前輩都曾登上世界第一位置；艾亞拉晉級路還有拍下拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）和今年澳網奪冠的美國凱絲（Madison Keys），加上今天擊落斯威雅蒂，成為史上第2位單一賽事持外卡至少擊敗3位大滿貫得主的女將。

在此之前，艾亞拉從沒擊敗世界前40的選手，也沒和世界前20的選手對陣過，現在對決世界前10已經累積2勝；這場敗仗則是思威雅蒂生涯第3次輸給世界排名100外的選手。

斯威雅蒂 納達爾

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