邁阿密女網／拍下金花組合闖4強 吳芳嫺下戰碰奧運銀牌

我國女網好手吳芳嫺和中國大陸蔣欣玗組合成的「海峽組合」，本季已打下2冠1亞，邁阿密女網賽繼續挑戰紀錄，今天以6：3、6：4拍下中國組合王欣瑜／鄭賽賽，勇闖4強，有機會挑戰生涯第一座WTA 1000大賽金盃。

「海峽組合」今年澳網前合拍，接連打下奧克蘭和荷巴特女網賽金盃，多哈女網賽也打下亞軍，接續杜拜和印地安泉女網賽雖都「一輪遊」，但總獎金超過896萬美金的邁阿密女網賽闖過頭關，第二輪碰地主組合地主克魯格（Ashlyn Krueger）／皮古拉（Jessica Pegula），第一盤在1：3落後下因皮古拉身體不適退賽，讓「海峽組合」拿到8強門票。

今天凌晨遭遇王欣瑜／鄭賽賽，「海峽組合」首盤雖先在第3局遭到破發，下一局馬上回破，第8局再掌握住關鍵分完成二度破發，順利以6：3先下一城；第二盤「海峽組合」第1局就破發成功，儘管第4局遭到回破，第9局再度把握破發機會，賽末發球局也掌握，最終以6：4拍下4強資格。

「海峽組合」4強將遭遇巴黎奧運打下女雙銀牌的17歲俄羅斯新生代小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），力拚決賽門票。