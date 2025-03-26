田徑／南投國際撐竿跳賽 菲律賓鳥人稱王...驚人背景曝光

南投國際室內撐竿跳高比賽今登場，11國世界級鳥人同場競技，男子組終由菲律賓E.J. Obiena以5米62奪冠，女子組由澳大利亞Tryphena Hawett以4米10封后。而E.J. Obiena在去年奧運撐竿項目排名第4，更是亞洲紀錄6米整保持人。

已舉辦28屆的「南投國際室內撐竿跳邀請賽暨全國中上學校錦標賽」是全國田徑撐竿跳高賽最高水準賽事，今於草屯商工登場，國際組打頭陣，由我國好手與美、英、日、韓、泰、菲、澳、印尼、大馬、香港等11國世界級鳥人同場競技。

而男子組以在2024巴黎奧運男子撐竿排名第4、亞洲紀錄6米整保持人、世錦賽銀牌暨兩屆亞運金牌的菲律賓E.J. Obiena，最受矚目，且以5米62奪冠；亞、季軍分別為泰國Patsapong AMSAMARNG的5米42、美國Matt Luwig的5米32。

女子組則由澳大利亞Tryphena Hawett以4米10封后，泰國Khabut Chonthicha及澳大利亞Olivia Gross也同樣跳出4米10，但都是第二跳才通過，分居亞、季軍。而澳大利亞隊在女子組今年有2人參賽，2人均抱回獎項，表現亮眼。