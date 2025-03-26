台北101公益垂直馬27日開放報名 周思齊擔任公益大使

2025中國信託台北101公益垂直馬拉松將於5月3日正式開跑，在今天的報名記者會上，101董事長賈永婕、公益宣傳大使周思齊都到場為活動造勢，賈永婕前天已經提前「暖身」，以26分36秒的成績完成91樓、2046階的挑戰，並且向周思齊發起挑戰，希望號召全民一同來挑戰。

由中國信託冠名贊助的台北101公益垂直馬拉松賽，共分為菁英組、自我挑戰組、公益企業組、團體組，將開放5200個名額，今年賽事主題為「TEAM UP為愛向上」，象徵凝聚眾人力量，將愛傳遞給所有人。

賈永婕表示，101垂直馬拉松是台灣最著名和代表性的賽事，今年賽事也有不一樣亮點，包括變成「公益」垂直馬拉松，並將提撥報名費收入的百分之15捐贈給球芽基金會、TFT為台灣而教、台灣世界展望會，以及中國信託慈善基金會共四間公益夥伴。

此外，本屆賽事也希望廣邀更多企業一同參與，設立「公益企業組」並邀請10組企業組隊參賽，每組捐贈40萬現金予公益團體，大會將回饋團體組名額（15-20人）及台北101點燈打字宣傳。

賈永婕指出，這次「公益企業組」獲得很多企業支持，邀請過程相當順利，「第一周就有8家企業參加，最後名額是用搶的，未來希望開放更多企業一同參與。」

今年賽事也邀請到職棒退役球星周思齊擔任公益宣傳大使，日前與賈永婕一同拍攝宣傳影片，也趁機提前「體驗」一下垂直馬拉松的魅力，並獲得高人指點，「這次才知道這次垂直馬拉松有多垂直，也趁機去嘗試一下並被前輩指點，告訴我不能用跑步方式跑，這是樓梯不是跑道，像是轉彎處要用扶把離心力登梯會比較輕鬆。」

2025中國信託台北101公益垂直馬拉松將於27日中午12點開放報名，5月3日登場，賽後在台北101水舞廣場設有After Party，完賽跑者可以享受漢堡、捲餅、大腸包小腸等中西式美食與台灣啤酒、Red Bull等飲品。