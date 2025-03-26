快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自殘 2人送醫滿地鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

台北101公益垂直馬27日開放報名 周思齊擔任公益大使

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
2025中國信託台北101公益垂直馬拉松將於將於27日中午12點開放報名，賽事將於5月3日登場。記者劉肇育／攝影
2025中國信託台北101公益垂直馬拉松將於將於27日中午12點開放報名，賽事將於5月3日登場。記者劉肇育／攝影

2025中國信託台北101公益垂直馬拉松將於5月3日正式開跑，在今天的報名記者會上，101董事長賈永婕、公益宣傳大使周思齊都到場為活動造勢，賈永婕前天已經提前「暖身」，以26分36秒的成績完成91樓、2046階的挑戰，並且向周思齊發起挑戰，希望號召全民一同來挑戰。

由中國信託冠名贊助的台北101公益垂直馬拉松賽，共分為菁英組、自我挑戰組、公益企業組、團體組，將開放5200個名額，今年賽事主題為「TEAM UP為愛向上」，象徵凝聚眾人力量，將愛傳遞給所有人。

賈永婕表示，101垂直馬拉松是台灣最著名和代表性的賽事，今年賽事也有不一樣亮點，包括變成「公益」垂直馬拉松，並將提撥報名費收入的百分之15捐贈給球芽基金會、TFT為台灣而教、台灣世界展望會，以及中國信託慈善基金會共四間公益夥伴。

此外，本屆賽事也希望廣邀更多企業一同參與，設立「公益企業組」並邀請10組企業組隊參賽，每組捐贈40萬現金予公益團體，大會將回饋團體組名額（15-20人）及台北101點燈打字宣傳。

賈永婕指出，這次「公益企業組」獲得很多企業支持，邀請過程相當順利，「第一周就有8家企業參加，最後名額是用搶的，未來希望開放更多企業一同參與。」

今年賽事也邀請到職棒退役球星周思齊擔任公益宣傳大使，日前與賈永婕一同拍攝宣傳影片，也趁機提前「體驗」一下垂直馬拉松的魅力，並獲得高人指點，「這次才知道這次垂直馬拉松有多垂直，也趁機去嘗試一下並被前輩指點，告訴我不能用跑步方式跑，這是樓梯不是跑道，像是轉彎處要用扶把離心力登梯會比較輕鬆。」

2025中國信託台北101公益垂直馬拉松將於27日中午12點開放報名，5月3日登場，賽後在台北101水舞廣場設有After Party，完賽跑者可以享受漢堡、捲餅、大腸包小腸等中西式美食與台灣啤酒、Red Bull等飲品。

周思齊

延伸閱讀

女兒成功申請上「3家美國名校碩士」　賈永婕：我只貢獻了基因

賈永婕被葛斯齊影射「為徐家人放消息」凌晨再發聲　提狗仔11字曝心境

葛斯齊戰S家「別再噁心」還點名「賈姓姐妹」放消息...賈永婕回應了

影／剴剴案四度開庭 賈永婕聲援落淚：無法想像有這樣的惡魔

相關新聞

台北101公益垂直馬27日開放報名 周思齊擔任公益大使

2025中國信託台北101公益垂直馬拉松將於5月3日正式開跑，在今天的報名記者會上，101董事長賈永婕、公益宣傳大使周思...

足球／阿根廷大勝巴西 只花13場就拿下2026世足賽門票

阿根廷國家足球隊今天在世界盃南美洲區資格賽，以4比1擊敗宿敵巴西，晉級2026年世界盃會內賽，這次僅用13場便成功取得資...

「超馬好手」林義傑重返冠軍之路 再領台灣隊出發智利超馬賽

延續去年帶領八名國人參加蒙古七天六夜極地戈壁超馬賽，超馬好手林義傑今年再度迎接新挑戰，招集了10位跑者包括1位馬來西亞跑者，共同參加「智利Atacama 250公里極地賽」。林義傑說：智利這場比賽是他

足球／亞洲盃資格賽最終輪 中華男足首戰不敵土庫曼

中華男足昨天在二○二七亞洲盃資格賽最終輪首戰，於主場高雄國家體育場出戰土庫曼，下半場開賽不到三分鐘就被土庫曼率先進球，雖...

運彩公會理事長發公開信籲：政府修正「獎金支出率」

運彩公會理事長何昱奇今發表公開信，呼籲政府正視並盡速修正運動彩券發行條例，該修例施行15年來，其中「獎金支出率」從未調整...

桌球／捲入桃色風波 黃彥誠發文道歉

台灣桌球選手黃彥誠近日捲入桃色風波，今天在社群平台IG發文道歉，他強調，將檢討省思，並記取教訓、修正思想觀念與行為，專注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。