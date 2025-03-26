「超馬好手」林義傑重返冠軍之路 再領台灣隊出發智利超馬賽

延續去年帶領八名國人參加蒙古七天六夜極地戈壁超馬賽，超馬好手林義傑今年再度迎接新挑戰，招集了10位跑者包括1位馬來西亞跑者，共同參加「智利Atacama 250公里極地賽」。林義傑說：智利這場比賽是他2004年拿下的冠軍巡迴賽，也是他生命當中冠軍之路，希望未來能夠帶領更多國人用自己雙腳跑步看世界，說出自己的驕傲，跑出自己的故事。

去年5月，林義傑攜台灣藝人王仁甫、耕建築黃張維董事長等人參加蒙古賽事，跑下許多艱辛過程，七天歷程中，經歷大雨、烈日與近40度溫差下，最後所有同伴一起完賽，王仁甫更將這些過程拍攝成影集放在YT頻道，提供國人了解更多關於素人參加極地超馬經驗，然而林義傑也接獲許多想挑戰極地賽的國人跑者外，還收到了新加坡、馬來西亞及越南跑者…等不同東南亞地區華人詢問訊息，希望能共同成軍參與智利賽事。

本次智利極地超馬賽有許多素人跑者參賽，包括耕建築黃張維董事長、前情報局退役人員、半導體外商人員、保險經紀人、電子從業人員、公務人員…等，其中一位成員李銘峰才剛獲得「奮起湖100km超馬總二」並與黃張維董事長、林義傑組成Official Team，希望能夠為台灣拿下第一次「官方團體組」冠軍。林義傑說：過去都是我一個人在跑步看世界，希望我退役時，可以帶更多國人用跑步看世界，未來，我們都不孤單！ 自林義傑退役至今，已經服務超過四十人次參與極地超馬賽，提供多日賽推廣上千餘人。 從事電子業的林軒安是本次素人跑者之一，參加本次挑戰啟發來自於林義傑過去為中正大學校友，再一次偶然情況之下與義傑共同參加校運路跑賽，他笑說：想不到我跟著義傑跑不到800公尺就爆胎了，於是開啟了他跑步的人生。這屆台灣隊唯一女性參賽者陳韻涵是一位寶媽媽，他說：去年很早的某一天，不知道哪根筋不對，想把當初的願望實現，為了怕自己反悔，所以按下了報名鍵，還好後來看到了義傑哥的推廣，又厚臉皮的告訴他我報了名，後來義傑很熱心分享經驗，雖然心中仍然很忐忑，但是還是安定了不少。

本次活動，感謝許多企業共同支持，來自西班牙運動復健修復專家INDIBA、戴爾美語、玉膳坊最適宜媽媽月子餐、卡司玩具、福沅生命之共同體告訴我們人生要活得精彩、飛跑強調最強原戰力營養補給品、享能與SUPERACE共同聯名的紅景天運動水解乳清蛋白飲。