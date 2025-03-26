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亞洲盃資格賽最終輪 中華男足首戰不敵土庫曼

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

中華男足昨天在二○二七亞洲盃資格賽最終輪首戰，於主場高雄國家體育場出戰土庫曼，下半場開賽不到三分鐘就被土庫曼率先進球，雖靠著歸化球員安以恩自由球射門追平，但第八十三分鐘禁區內處理球失誤，讓土庫曼再度超前，終場一比二敗陣。

中華男足這次資格賽最終輪與泰國、土庫曼、斯里蘭卡分在同組，四支隊伍進行六場賽事，僅分組第一名的球隊能晉級決賽，中華隊首戰碰上過去五度交手還不曾贏過的土庫曼。

上半場中華隊雖然在進攻端保有較高的控球率，但始終缺臨門一腳，反倒是土庫曼在下半場開踢後不到三分鐘，由隊長塔加耶在禁區內晃開中華隊後防後起腳射門，先馳得點。

中華隊在第六十三分鐘由安以恩取得自由球機會，選擇直接起腳射門攻破土庫曼大門扳平戰局，只可惜第八十三分鐘在禁區內處理球出現瑕疵，讓古班諾夫見縫插針在門前補上一腳，最終以一球之差敗陣。

中華男足將於六月十日在客場對決斯里蘭卡，十月安排九日作客、十四日主場對戰泰國，十一月十八日客場挑戰土庫曼，明年三月卅一日最後一場主場迎戰斯里蘭卡，爭奪亞洲盃決賽門票。

斯里蘭卡 泰國 體育

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