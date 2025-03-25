運彩公會理事長發公開信籲：政府修正「獎金支出率」
運彩公會理事長何昱奇今發表公開信，呼籲政府正視並盡速修正運動彩券發行條例，該修例施行15年來，其中「獎金支出率」從未調整，嚴重影響台灣運動彩券的競爭力，若不修正，投注人恐轉向地下博弈，壯大非法賭盤。
何昱奇說明，現行運彩發行條例設定的獎金支出率，每賣出100元最多僅能撥出約78元作為獎金返還，即獎金支出率僅七成多，遠低於國際常見的80%至90%水準，導致合法運彩對投注人的吸引力嚴重不足，寧可轉向更高賠率的地下博弈渠道，讓非法賭盤持續壯大。
何昱奇認為，教育部體育署將升格為運動部，組織規模擴增近四倍，行政和推廣成本將大幅成長，若無健全的資金來源與市場機制配套，僅憑擴編行政組織，將難以有效推動全民運動與運動產業發展。
何昱奇指出，政府體育預算近年提升至約73億元，再加上運動彩券每年挹注的約77億元，合計約150億，與專家估計每年所需投入資源可能高達400至500億元差距甚大，遠遠無法支撐我國運動產業的理想發展目標。這種資源落差，正凸顯台灣運動彩券未能充分發揮效益的嚴重性。
何昱奇強烈建議，政府盡速修正運彩發行條例中的獎金支出率等限制過嚴的規定，運彩公會也期盼相關政策檢討，包括透過「量增利增」的模式鼓勵業者拚業績，銷量越高，玩家與通路端獲得的回饋也越多，形成正向循環；公會建議政府和發行機構設立「經銷商回饋基金」，每年編列約10億元，專款用於嘉惠第一線的銷售據點。
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