運彩公會理事長發公開信 籲政府調整運彩獎金支出率

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇25日發表公開信，鄭重呼籲政府正視並盡速修正《運動彩券發行條例》的關鍵問題，並盡速調整「獎金支出率」上限，以提高投注吸引力，遏止非法賭盤持續壯大。

何昱奇指出，《運動彩券發行條例》自民國95年施行迄今15年來，其中「獎金支出率」從未調整，早已嚴重影響台灣運動彩券的市場競爭力，進而不利於體育產業的健全發展。

現行《運動彩券發行條例》設定的獎金支出率上限遠低於國際標準，按照條例規定，運動彩券每賣出100元，最多僅能撥出78元作為獎金返還，換言之獎金支出率僅七成多，這與國際常見的80%至90%水準相去甚遠，以香港合法運動博彩為例，其獎金率約為82%，許多海外合法機構甚至達90%以上。

何昱奇表示，獎金比例過低，導致合法運彩對投注人的吸引力嚴重不足，競猜者寧可轉向提供更高賠率的地下博弈渠道，讓非法賭盤持續壯大。

我國運彩原意在於以合法管道吸納民間投注、挹注體育發展，如今因獎金率偏低無法有效吸引玩家，既無法壓制地下博弈，也難以透過擴大彩券規模來壯大體育產業，實在背離了立法促進體育的初衷。

其次，在體育行政體系方面，政府即將把教育部體育署升格為獨立的「運動部」。新的運動部組織編制員額，將由目前體育署的約110人，大幅增加至約400人，並新設專責機構「全民運動署」及「國家運動產業發展中心」。

這表示，未來政府在體育行政管理與推廣方面的人力、組織規模擴增近四倍，整體行政和推廣成本將大幅成長。公會理解強化體育行政體系的重要性，但也要看到龐大的行政支出勢必帶來財政壓力。如果沒有健全的資金來源與市場機制配套，僅憑擴編行政組織，將很難有效推動全民運動與運動產業發展。

第三，從資源投入來看，目前體育經費規模仍顯不足。儘管政府體育預算近年提升至約73億元，再加上運動彩券每年挹注約77億元，兩者合計經費約150億元左右。

然而，專家估計我國體育及運動產業要有長足發展，每年所需投入資源可能高達400至500億元。也就是說，即便算上運動彩券帶來的收入，現有經費離實際所需仍相差數百億元之譜，遠遠無法支撐我國運動產業的理想發展目標。

何昱奇認為，這種資源落差，正凸顯出台灣運動彩券未能充分發揮效益的嚴重性：若運彩機制僵化、市場吸引力不足，不但體育產業得不到足夠資金，反而讓潛在投注資金流失到地下管道，形成國家資源的巨大流失。

基於上述情況，公會懇請政府高度重視相關法令的調整，以及行政體制的改革配套，強烈建議政府盡速修正《運動彩券發行條例》中有關獎金支出率等限制過嚴的規定，賦予運彩機制更大的靈活性和市場導向調整空間，以提升合法運彩的競爭力。

何昱奇表示，政府手中其實早已擁有合法運彩這項強大的政策武器，但過去卻因體制僵化保守而未能充分運用，這無疑是重大政策失誤。政府不能再錯失良機，坐視合法運彩的潛力被埋沒。