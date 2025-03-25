桌球／捲入桃色風波 黃彥誠發文道歉
台灣桌球選手黃彥誠近日捲入桃色風波，今天在社群平台IG發文道歉，他強調，將檢討省思，並記取教訓、修正思想觀念與行為，專注在訓練與學習上。
3月剛滿22歲的黃彥誠來自桌球世家，曾在去年亞洲桌球錦標賽男子團體賽扳倒當時世界第5的中國名將梁靖崑，這一戰也讓他聲名大噪。
不過近期有女性球迷在Instagram發文提到，不應該明知黃彥誠有女友情況下，還答應與他發生關係，並對黃彥誠女友表達歉意。
黃彥誠沉寂數天後，今天在IG道歉，「在兩性議題上犯下錯誤，對社會大眾造成不好的觀感，讓大家失望了。」
黃彥誠表示，經此事件發現自身問題、檢討省思、深切悔悟，並從中獲取經驗，日後定將記取教訓、修正思想觀念與行為，專注在訓練與學習上。
黃彥誠連續5年在中華桌球排名賽名列前5，也是近年台灣隊常客，目前排名男單第61，台灣選手僅次於林昀儒、高承睿、馮翊新。
中華民國桌球協會秘書長葉國欽接受中央社訪問時表示，為瞭解狀況，明天將發文給黃彥誠，要求黃彥誠4月1日前到協會說明。
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