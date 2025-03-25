足球／安以恩下半場自由球破門 中華隊1：2不敵土庫曼

2027男足亞洲盃資格賽最終輪賽事，中華男足今天在高雄國家體育場出戰世界排名第134名的土庫曼，雙方在上半場踢平的情況下，土庫曼下半場則是兩度踢破中華隊球門，中華隊則是僅有安以恩靠著自由球踢進一球，最終中華隊就以1：2敗下陣來。

中華男足在去年亞洲盃資格賽第二輪賽事6戰全敗的情況下，以分組墊底落入到最終輪賽事，並且與泰國、土庫曼、斯里蘭卡分在同組，其中泰國隊世界排名第97名，在四隊中最高，中華隊目前則是排名第165名，僅有分組第一名的隊伍能夠搶下晉級亞洲盃決賽圈的門票。

中華隊今天也在主場進行分組賽首戰賽事，面對世界排名第134名的土庫曼，土庫曼球風擅長快速反擊與身體對抗，近年來在亞洲賽場具備一定的競爭力，中華男足近5次與之交手都未能取勝。

不過今天上半場中華隊在控球率上明顯比對手來得更多，包括安以恩、班吉數次對土庫曼球門發起攻勢，只可惜都欠缺臨門一腳，上半場踢完雙方都未能越雷池一步的情況下，中場休息回來中華隊也走馬換將，由黃偉傑頂替班吉上陣。

下半場開賽不到3分鐘，土庫曼由隊長塔加耶（Elman Tagayew）在禁區內晃開中華隊後防後起腳射門，球隊本場比賽第一次射正就進球，幫助土庫曼取得1：0領先。

第63分鐘中華隊安以恩在禁區外一步遭對手衝撞倒地裁判響哨，安以恩的自由球機會直接起腳射門破網，幫助中華隊追平比數，也是個人在國家隊的第6顆進球，但第83分鐘中華隊在禁區內處理球卻出現瑕疵，讓土庫曼古班諾夫（Yazgylych Gurbanov）見縫插針，在門前補上一腳，為土庫曼踢進本場比賽第二球，再度超前比分，最終中華隊也未能再度破門，以1：2敗下陣來。

在首戰於主場不敵土庫曼後，中華男足將於6月10日在客場對決斯里蘭卡，10月分別在9日作客、14日主場對戰泰國，11月18日客場挑戰土庫曼，2026年3月31日最後一場主場迎戰斯里蘭卡，爭奪亞洲盃決賽圈門票。