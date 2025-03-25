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射擊／郭中興追思會體壇人士緬懷 總統頒發褒揚令 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴黎奧運定向飛靶射擊銅牌李孟遠代表選手上台致意。圖／中華民國射擊協會提供
巴黎奧運定向飛靶射擊銅牌李孟遠代表選手上台致意。圖／中華民國射擊協會提供

亞洲射擊聯盟榮譽會長郭中興上個月因病辭世，今天在體育聯合辦公大樓舉行追思會，國內體壇人士雲集，到場緬懷台灣射擊運動的拓荒者，教育部體育署長鄭世忠代表總統賴清德頒發褒揚令，表彰郭中興一生投入台灣射擊運動推展的努力與成就，由郭前理事長之子郭景明先生代表接受。

中華奧會主席林鴻道以追思會籌備委員會主任委員身分，代表致詞，他表示郭中興理事長豁達、開朗的性格，是人生值得學習的標竿，「郭老熱情、誠懇、謙虛，他敬業態度，對於射擊運動一生的奉獻，是我們體育界非常尊敬的長者。」

郭中興享壽94歲，人生大半歲月投入推動台灣射擊運動，幫助我國射擊運動從無到有，開墾出一片天地，即使近年卸下射擊協會理事長的重擔，始終心繫著台灣射擊運動的發展。時常出現在公西靶場，以及國內外的各大射擊賽事中。

巴黎奧運定向飛靶射擊銅牌李孟遠，為台灣射擊運動射下首面奧運獎牌，他追思會時代表選手上台致意，述說與郭理事長的相處點滴，「郭理事長熱愛射擊運動，在他領導下，讓台灣射擊運動獲得關注，建立起制度與各項設施，而且總會到現場，鼓舞選手，在心理上給我們最大的慰藉與支持，與我們選手教練一起並肩作戰。郭伯伯常說，『孟遠，你要更勇敢一點，更專注去面對每一發子彈。』總看見我許多不足的地方，給我指導和鼓勵。」

「奧運結束回來之後，郭理事長一如往常來看我們訓練，他對我說，『孟遠，謝謝你拿了這塊牌，圓滿了我。』我瞬間眼框泛紅，但我跟理事長說，是因為您的努力，才圓滿了我們，這塊牌是屬於您與大家的。」李孟遠哽咽說著，這段小故事。

郭中興身為台灣射擊運動的拓荒者，擔任射擊協會理事長期間，帶頭向立法院爭取射擊運動合法權益、推動射擊運動進入校園、建立發展制度、籌錢興建靶場，更促成公西靶場誕生以及轉型改建。升級的靶場不僅成為運動員們磨練技藝、追求卓越的聖地，也成為台灣射擊運動邁向國際賽場的重要基地。

藉由這些堅實的基礎，無數台灣射擊好手在亞運、世界盃，甚至奧運殿堂中奪得榮譽，為國家爭光。他先後獲頒行政院體育委員會推展體育有功人員菁英獎、外交部NGO國民外交貢獻獎等殊榮，也在民國107年獲得體育運動精英獎終身成就獎肯定。

林鴻道表示，郭中興不僅推動台灣射擊運動的普及與發展，更用行動證明那股信念，「郭老離我們而去，但我相信他的精神會活在我們心中。追求卓越，永不放棄，就有成功的機會。」

拓荒者 李孟遠 林鴻道

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