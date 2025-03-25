台灣花式溜冰公開賽27日登場 陳毅帆、洪筱晴領銜出賽

去年首度舉辦的「台灣國際花式滑輪溜冰公開賽」，今年將於3月27日至30日於新竹縣竹北國民運動中心華麗登場，今年除了有杭州亞運金牌台將洪筱晴和素有「台灣滑輪花式溜冰王子」封號的陳毅帆帶領台灣花式溜冰精英參賽外，還邀請到7個國家選手參賽，其中還有世界青少年組冠軍來台參賽，將為台灣觀眾帶來一場融合速度、技巧與藝術的視覺饗宴。

今年來台參賽的國外的選手中又以義大利冠軍雙人組合18 歲的英格利斯（Jose Enrico Inglese）與 14 歲的波莉（Angelica Polli）最著名，兩人搭檔參加雙人花式滑輪項目，展現卓越的默契與高超技藝， 2024 年成功奪下全義大利冠軍，隨後在葡萄牙舉行的歐洲錦標賽再度摘金。同年 9 月的世界錦標賽中，他們更進一步拿下青少年組世界冠軍，為義大利贏得至高榮耀。

在國內部份，更是集所有台灣花式滑輪溜冰的精英，也是今年雲林全運會之前的熱身賽，其中知名度最大是杭州亞運金牌女將洪筱晴和「台灣滑輪花式溜冰王子」陳毅帆。

在拿下亞運金牌後，洪筱晴依舊不停在訓練新的動作，包括3圈Salchow跳躍動作在比賽中可以拿到足圈的分數，旋轉方面也有新練的後仰飛燕旋轉動作，雖然洪筱晴在杭州亞運以94.38分摘金，今年更把目標設定在突破更高的總分115分以上，經過更升一級的2.0版洪筱晴，將在今年「台灣國際花式滑輪溜冰公開賽」做出什麼樣的突破和新的動作，讓粉絲也非常期待。

而素有「台灣滑輪花式溜冰王子」封號的陳毅帆，去年除了在「台灣國際花式滑輪溜冰公開賽」以146.73分打敗群雄封王後，但可惜在去年9月在義大利舉行的世界滑輪溜冰錦標賽，陳毅帆試圖挑戰世錦賽第7金，但可惜在決賽僅獲得 149.80 分拿下亞軍，但他10月回到台灣後便立馬在屏東全民運動會中拿下個人並排自由型和個人直排花式自由型雙金。

除了成人組之外，「台灣國際花式滑輪溜冰公開賽」今年還有許多值得關注的年輕新秀，來自「小綠綠」北一女小將黃海琍，6歲開始接觸花式滑輪溜冰，經過多年嚴格訓練，已在亞洲錦標賽、中正盃、總統盃等賽事中迖速獲得優異成績；另外，最讓人期待的小將是來自府城的15歲小將李信樵，在短短幾年間迅速嶄露頭角，包括曾獲2023北戴河亞洲花式滑輪溜冰錦標賽直排花式青年組銀牌及2023哥倫比亞世界錦標賽直排花式銅牌，也是近幾年成長最快的年輕新秀。