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全中運賽事服裝亮相 方菀靈指導黃偉哲抓舉及挺舉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2025年全中運將在台南登場，市長黃偉哲示範抓舉與挺舉。記者鄭惠仁／攝影
2025年全中運將在台南登場，市長黃偉哲示範抓舉與挺舉。記者鄭惠仁／攝影

2025年全中運將在台南登場，今天公布賽事服裝，由傑出選手走秀亮相，市長黃偉哲也由舉重好手方菀靈指導抓舉及挺舉，40公斤難不倒，略帶逗趣示範，增添熱鬧。他表示，繼全中運後還有全大運，賽事連連，歡迎各地民眾來台南為選手加油。

全中運服裝設計以「青出於藍，精彩青春」為理念，象徵選手超越自我、綻放青春光彩。南市體育局表示，台南是台灣最早開發的城市，也是沿海城市，擁有紅樹林濕地、鹽田生態與豐富的漁業文化，因此，服裝的主色調選用磚瓦紅與鯤島藍，不僅代表台南深厚的歷史文化底蘊，也呼應臨海的地理特色。

材質上選用環保紗線製成的高機能布料，如咖啡紗、寶特瓶紗與海洋能量紗，兼具異味控制、抗紫外線、速乾與抗菌等特性，不僅讓選手擁有舒適的穿著體驗，也展現台南對環境永續的重視。

全中運服裝走秀，在台南體育公園舉行，由中山國中舞蹈班精彩舞蹈表演揭開序幕，奧運舉重國手方菀靈穿裁判服，可愛的手勢與動作超萌，也象徵公平公正的競技精神；田徑七項全能黃翊婷穿志工服，展現青春熱血與勇於挑戰的拼搏精神；滑輪溜冰好手黃翊倢與桌球戰將謝昕融身穿工作人員服，代表台南對於全中運賽事的專業規畫；田徑金牌選手郭思岑與軟式網球金牌選手王明芳穿著市代表隊服裝，象徵選手們在競技場上努力奮戰，期待2025年全中運成為榮耀的起點。

會上也特別安排方菀靈指導黃偉哲抓舉與挺舉，約40公斤的道具，黃偉哲輕鬆抓取，但挺舉時顯得吃力。示範前從外觀評估約140公斤，黃市長抓起後，笑說140公克，再幽默說，重量介於140公克與140公斤間，引來笑聲。

全中運賽事4月19日至24日，距離南市2003年承辦全中員已22年，黃偉哲感謝市議會的支持，才能有充足經費舉辦，由於全國大專運動會也要在長榮大學登場，黃偉哲歡迎大家來看比賽、遊台南。更多資訊請看全中運官方網站(https://sport114.tainan.gov.tw)或臉書搜尋「臺南市政府體育局」。

2025年全中運將在台南登場，今天公布賽事服裝，由傑出選手走秀亮相，舉重國手方菀靈穿裁判服，可愛的手勢與動作超萌。記者鄭惠仁／攝影
2025年全中運將在台南登場，今天公布賽事服裝，由傑出選手走秀亮相，舉重國手方菀靈穿裁判服，可愛的手勢與動作超萌。記者鄭惠仁／攝影
2025年全中運將在台南登場，今天公布賽事服裝，由傑出選手走秀亮相，舉重國手方菀靈穿裁判服，可愛的手勢與動作超萌。記者鄭惠仁／攝影
2025年全中運將在台南登場，今天公布賽事服裝，由傑出選手走秀亮相，舉重國手方菀靈穿裁判服，可愛的手勢與動作超萌。記者鄭惠仁／攝影
2025年全中運將在台南登場，今天展示賽事服裝。記者鄭惠仁／攝影
2025年全中運將在台南登場，今天展示賽事服裝。記者鄭惠仁／攝影

全中運 田徑 舉重

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