原民運新北隊總獎牌數全國第三 「小紀政」林子婕破紀錄展爆發力

114年全國原住民族運動會昨天在高雄落幕，新北市代表隊表現出色，帶著26金32銀30銅成績凱旋歸來，總獎牌數排名全國第三名，總積分排名全國第五。來自明德國中的選手林子婕，在青少年女子100公尺跨欄飆出13秒70好成績，打破全原運歷年最高紀錄。

林子婕是體壇矚目新秀，教練曾誇讚「天生就是跨欄選手的料」，被稱新北小紀政。去年7月在墨西哥舉行的國際少年運動會，林子婕的潛質也被看見，她在80公尺跨欄以11.86秒奪下世界冠軍，連教練都驚訝「沒看過這麼能跑的選手」，稱讚她擁有無限可能，此次再度在原民運大放異彩。

新北隊突破上屆共獲16金、29銀、41銅之紀錄，這次獲得田徑（9金8銀5銅）、角力（8金7銀7銅）、柔道（3金4銀6銅）、舉重（3金1銀1銅）、跆拳道（1金1銀3銅）、傳統路跑（1金2銀2銅）、競舟（5銀1銅）、籃球（1金）、五人制足球（1銀1銅）、傳統拔河（1銀）、槌球（1銀）、棒球（1銀）、傳統負重（1銅）、傳統樂舞（1銅）、傳統射箭（1銅）、慢壘（1銅），共獲得26金32銀30銅，總獎牌數衝上全國第三名，展現新北原住民選手訓練成效及教練團的努力。

在田徑青少年女子100公尺跨欄決賽，新北潛力選手林子婕以13秒70佳績奪金，刷新全原運歷年紀錄，成為焦點。

排在比賽最後一天的舉重項目也有斬獲，公開女子組87公斤以上級別的選手胡曉曼，舉起新北榮耀，以抓舉100公斤、挺舉130公斤、總和230公斤，成功摘金。公開男子組109公斤以上級別的金晟雖帶傷奮戰，仍毅力驚人，以抓舉155公斤、挺舉201公斤、總和356公斤，為新北再添一金。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，新北代表隊選手全力拚搏，與全台強敵較勁，締造輝煌戰績，選手們也獲得寶貴經驗，為未來更高挑戰目標奠定基礎。下一屆全原運後年在台中市舉行，期待新北隊選手再創巔峰，為城市與自己寫下更多傳奇。