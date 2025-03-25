田徑／羅佩琳開季連三站破大會紀錄 締原民運5連霸

代表台東縣出賽114年全國原住民族運動會的「跨欄女神」羅佩琳，延續預賽破大會紀錄的好成績，昨天在公開女子400公尺跨欄決賽中，再度以59秒24突破歷年最高紀錄的成績奪金，締造5連霸的成就。

今年開季狀況不錯的羅佩琳，在春季盃與青年盃都跑出破大會紀錄的成績後，上周轉戰原民運挑戰5連霸，在預賽就先跑出59秒15成績刷新由自己原本保持的最高紀錄1分01秒30晉級決賽，昨天的決賽她再度跑出59秒24的佳績摘金，成功衛冕。

兩天賽事都用盡全力的羅佩琳，在通過終點後忍不住說：「竭盡全力了，好累喔。」連續三場賽事都跑進59秒半以內，穩定的表現也讓她對自己越來越有信心，期許在接下來的賽事中繼續突破。

相較於前幾年成績較為起伏，羅佩琳說：「我覺得最大的改變是心態，現在每一場都為自己設定目標，有目標的話就可以專注在過程中執行策略，所以這兩天就是不管預賽、決賽，把握每一趟去練習。現在我就是努力去把後段的欄間節奏做好，也因為有了目標，讓我清楚接下來該改進什麼樣的缺失，很開心這三場的成績都很穩定，接下來再去調整不足的地方，我相信亞運的標準就近在咫尺了。」

下個月羅佩琳將開啟國際賽事，預計出賽新加坡田徑公開賽、木南道孝紀念賽、台灣國際田徑公開賽，持續爭取亞運培訓、參賽標準。