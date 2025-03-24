跆拳道／為世錦賽備戰！蘇柏亞全原運摘金

「跆拳道女戰神」蘇柏亞暌違4年再參加全國原住民運動會，今天在114年全原運一路過關斬將，闖進女子57公斤級金牌戰，最終擊敗苗栗縣張又慈選手，為桃園市帶回一面金牌。

上次參加原住民運動會已是4年前了，再次踢下金牌的蘇柏亞說：「 今天的結果算是一個好的開始，希望透過每場比賽調整好自己。今天比賽頭兩場節奏有點太快，經過後面的調整跟教練的討論，有掌握的越來越好。 」

蘇柏亞首輪輪空，8強面對台南市李翊瑄，第一回合在30秒內直接踢下14分，提早結束這回合；第二回合她也在一分鐘內拿下13分，以2：0拿到4強門票。

4強遭遇台中縣江沄蓁，第一回合蘇柏亞以11：5戰勝，第二回合蘇柏亞幾乎一路壓制對手，最後以26：0提早結束比賽，金牌戰門票到手，此回合也成蘇柏亞印象最深刻的一場，她分享說：「第一場節奏有些快，但到了第二回合整體狀況都有穩住，也是我與教練想要的結果。我覺得經驗很重要，例如關鍵的時候該怎麼把它贏回來，或者兩方實力差不多時，要如何穩定自己的心態贏得勝利，這些都得靠經驗去堆積。」

延續領先氣勢的蘇柏亞在金牌戰碰上張又慈，蘇柏亞開賽就有強勢表現，最後毫無懸念以2：0的積分奪冠，繼1月2026名古屋亞運初選暨2025無錫世錦賽選拔後，迎接本季第2面金牌。

目前蘇柏亞仍持續為4月底的主席盃以及下半年的無錫世錦賽做準備，她期許自己今年能創出更多佳績，除了體能以外，可以讓自己的技術可以調整到最佳，好好應戰。