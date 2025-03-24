快訊

北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪反嗆：該驗「訊問」病人

聽新聞
0:00 / 0:00

跆拳道／為世錦賽備戰！蘇柏亞全原運摘金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「跆拳道女戰神」蘇柏亞在全民運摘金。圖／承筠行銷提供
「跆拳道女戰神」蘇柏亞在全民運摘金。圖／承筠行銷提供

「跆拳道女戰神」蘇柏亞暌違4年再參加全國原住民運動會，今天在114年全原運一路過關斬將，闖進女子57公斤級金牌戰，最終擊敗苗栗縣張又慈選手，為桃園市帶回一面金牌。

上次參加原住民運動會已是4年前了，再次踢下金牌的蘇柏亞說：「 今天的結果算是一個好的開始，希望透過每場比賽調整好自己。今天比賽頭兩場節奏有點太快，經過後面的調整跟教練的討論，有掌握的越來越好。 」

蘇柏亞首輪輪空，8強面對台南市李翊瑄，第一回合在30秒內直接踢下14分，提早結束這回合；第二回合她也在一分鐘內拿下13分，以2：0拿到4強門票。

4強遭遇台中縣江沄蓁，第一回合蘇柏亞以11：5戰勝，第二回合蘇柏亞幾乎一路壓制對手，最後以26：0提早結束比賽，金牌戰門票到手，此回合也成蘇柏亞印象最深刻的一場，她分享說：「第一場節奏有些快，但到了第二回合整體狀況都有穩住，也是我與教練想要的結果。我覺得經驗很重要，例如關鍵的時候該怎麼把它贏回來，或者兩方實力差不多時，要如何穩定自己的心態贏得勝利，這些都得靠經驗去堆積。」

延續領先氣勢的蘇柏亞在金牌戰碰上張又慈，蘇柏亞開賽就有強勢表現，最後毫無懸念以2：0的積分奪冠，繼1月2026名古屋亞運初選暨2025無錫世錦賽選拔後，迎接本季第2面金牌。

目前蘇柏亞仍持續為4月底的主席盃以及下半年的無錫世錦賽做準備，她期許自己今年能創出更多佳績，除了體能以外，可以讓自己的技術可以調整到最佳，好好應戰。

世錦賽 亞運 蘇柏亞

延伸閱讀

全原運／蘇柏亞摘金 專注備戰跆拳道主席盃

吳艷妮8秒01破紀錄哭了 短髮造型自稱「戰鬥天使」

原民運高雄開幕 副總統蕭美琴：不只是較量更是文化傳承

瑞士羽球賽／拍下世錦賽銅牌 李哲輝、楊博軒晉16強

相關新聞

高球／空氣中瀰漫愛意！老虎伍茲證實與川普前媳婦戀情

美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在社群媒體發表簡短貼文，罕見地證實他和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普（...

跆拳道／為世錦賽備戰！蘇柏亞全原運摘金

「跆拳道女戰神」蘇柏亞暌違4年再參加全國原住民運動會，今天在114年全原運一路過關斬將，闖進女子57公斤級金牌戰，最終擊...

臺體運傳作品捷報頻傳 包辦藝美獎中嘉寬頻最佳主題報導入圍

國立臺灣體育運動大學運動資訊與傳播學系長期致力於培養學生媒體人才，拍攝出許多基層體育紀錄片及深度專題報導屢屢備受肯定，多部作品近期於青春有影大學盃及藝美獎更接連獲獎及入圍。 藝美獎已將近50年，在業

網球／職涯接近尾聲 約克維奇：爭奪世界第一不再是目標

塞爾維亞男網名將約克維奇今天表示，追求世界第1已不再是他的主要目標。隨著他的職業生涯接近尾聲，與其球王寶座，這位坐擁24...

足球／亞洲盃資格賽最終輪明開戰 中華隊碰土庫曼力拚捍衛主場

中華隊在2027亞洲盃資格賽最終輪（AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027™ Qualifier...

高球／老虎伍茲認愛！熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

衛報報導，美國高球名將老虎伍茲23日證實，現在和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普（Vanessa Trump）熱戀，更在社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。