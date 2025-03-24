臺體運傳作品捷報頻傳 包辦藝美獎中嘉寬頻最佳主題報導入圍

國立臺灣體育運動大學運動資訊與傳播學系長期致力於培養學生媒體人才，拍攝出許多基層體育紀錄片及深度專題報導屢屢備受肯定，多部作品近期於青春有影大學盃及藝美獎更接連獲獎及入圍。

藝美獎已將近50年，在業界擁有「小金鐘」之稱，是歷史最悠久的大專學生影像競賽，臺體運傳本屆同樣有許多作品出現在入圍名單，除了最佳攝影、中嘉寬頻最佳地方主題紀錄片等影音獎項外，平面攝影作品也進入最終名單，此次中嘉寬頻最佳地方主題報導入圍的三部作品，「拳職傅親」、「逐夢濁水溪」、「揮棒向陽」皆來自臺體運傳。

「拳職傅親」以國立內埔農工拳擊隊教練傅志群作為主角，闡述傅志群秉持對內埔的故鄉情懷，以自身的拳擊能力和教育精神，帶領內埔農工學生透過拳擊走向世界。

「逐夢濁水溪」則是位於濁水溪源頭的民和國中跆拳道隊，在奧運國手吳聰哲教練的指導下，讓學生如濁水溪奔流，向外延展，透過自我超越為未來。

「揮棒向陽」闡述來自台中向日葵女子棒球隊，期間團隊經歷資源缺乏、教練短缺到球員離隊，即使面對重重挑戰，始終堅持下去，就如向日葵迎著困境中的陽光前進。

平面攝影系列作品入圍的「天國へのエレベーター（通往天國的電梯）」是以天空、空、與天空的連結、神明等等畫面串連在一起的故事。

由中華民國電影協會舉辦的第十屆2024青春有影大學盃，「拳職傅親」獲得行銷組佳作，「逐夢濁水溪」、「一步一角印」也得到紀錄片組肯定，其中「拳職傅親」、「逐夢濁水溪」「獅途」、「夢想battle」及「跳躍之間：青春引路人」更榮獲百大精選獎殊榮。

「一步一角印」聚焦於海青工商角力隊教練李宗杰，從零開始培養選手，帶領他們在國內外賽事中締造佳績，過程見證一批批孩子的成長，不僅訓練他們在場上的技術，更以身作則，教會他們紀律、堅持與不放棄的精神。

「獅途」寓意「師徒」，揭示文化傳承困境與社會偏見，龍獅教練林俊憲不辭辛勞，致力培養後輩，深耕各級校園，希望龍獅運動普及並永續發展。

「夢想battle」由北投國小巧固球隊教練曾建學為例，傳達每個在基層從事與推廣巧固球都需要對抗種種困難，但他們仍用巧固球的方式，追求心中所謂的夢想。

「跳躍之間：青春引路人」曾以「鞍馬王子」名揚體操界林祥威，退役後回到母校三民國小擔任體操教練，延續恩師對體操的熱愛，以技術與品格並重培育孩子，致力推廣體操成為全民運動。

臺體運傳在5月17日及18日於文化部文化資產園區衡道堂，舉辦第十二屆畢業影展「SEEING惜影」，其中「拳職傅親」、「拳職傅親」、「獅途」、「夢想battle」將會首次公開播放，這也是臺體運傳系最後一屆畢業展覽，歡迎大家共襄盛舉。