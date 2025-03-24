快訊

北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪反嗆：該驗「訊問」病人

網球／職涯接近尾聲 約克維奇：爭奪世界第一不再是目標

中央社／ 邁阿密23日綜合外電報導
約克維奇。 路透
約克維奇。 路透

塞爾維亞男網名將約克維奇今天表示，追求世界第1已不再是他的主要目標。隨著他的職業生涯接近尾聲，與其球王寶座，這位坐擁24座大滿貫金盃的好手更樂於在重大賽事勝出。

路透社報導，約克維奇（Novak Djokovic）生涯曾雄霸世界球王寶座的時間長達400多週，目前排名第5。但現年37歲的他證明自己依舊寶刀未老，今天在邁阿密公開賽（Miami Open）第3輪奪下ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World Tour Masters 1000）破紀錄的第411勝。

約克維奇今天以6比1、7比6（7比1）淘汰阿根廷的卡拉貝利（Camilo Ugo Carabelli），也讓他朝個人第100座男單冠軍邁進一步，讓他不禁說出「球王位置沒這麼重要」的話來。

他表示：「我的目標是能夠在大滿貫賽和我參加的比賽中拿出最佳表現。我的賽程已有所改變，代表我顯然不是在拚排名積分。」

約克維奇還表示：「老實說，現在情況或許與前幾年（或）我職涯大多時候不同。我開心的是能夠贏得大滿貫賽或1場重大賽事，而不是世界排名第1。現在這些對我來說更重要。」

目前擁有男單冠軍數比約克維奇多的歷來網球選手，只有美國名將康諾斯（Jimmy Connors）的109座和瑞士特快車費德瑞（Roger Federer）的103座。他承認要超越這兩人有難度。

約克維奇說：「能刷新紀錄當然很棒。...但如同剛才所說，現在要我達到這項成就，很可能比前幾年更困難。我會一步一步來，再看情況。我不知道自己還會比賽多久，但目前當我打得好時仍很享受。」

Novak Djokovic Roger Federer

延伸閱讀

瑞士羽賽／林俊易拍退泰國奧運銀牌 挑戰男單衛冕差2勝

瑞士羽賽／林俊易男單力克戚又仁晉16強 第二戰又碰自家人

網球／曾俊欣擊敗美國新星 前進邁阿密網賽男單會內賽

羽球／李佳豪、石宇奇宿命糾纏 BWF瑞士公開賽首輪對決

相關新聞

高球／空氣中瀰漫愛意！老虎伍茲證實與川普前媳婦戀情

美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在社群媒體發表簡短貼文，罕見地證實他和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普（...

跆拳道／為世錦賽備戰！蘇柏亞全原運摘金

「跆拳道女戰神」蘇柏亞暌違4年再參加全國原住民運動會，今天在114年全原運一路過關斬將，闖進女子57公斤級金牌戰，最終擊...

臺體運傳作品捷報頻傳 包辦藝美獎中嘉寬頻最佳主題報導入圍

國立臺灣體育運動大學運動資訊與傳播學系長期致力於培養學生媒體人才，拍攝出許多基層體育紀錄片及深度專題報導屢屢備受肯定，多部作品近期於青春有影大學盃及藝美獎更接連獲獎及入圍。 藝美獎已將近50年，在業

網球／職涯接近尾聲 約克維奇：爭奪世界第一不再是目標

塞爾維亞男網名將約克維奇今天表示，追求世界第1已不再是他的主要目標。隨著他的職業生涯接近尾聲，與其球王寶座，這位坐擁24...

足球／亞洲盃資格賽最終輪明開戰 中華隊碰土庫曼力拚捍衛主場

中華隊在2027亞洲盃資格賽最終輪（AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027™ Qualifier...

高球／老虎伍茲認愛！熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

衛報報導，美國高球名將老虎伍茲23日證實，現在和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普（Vanessa Trump）熱戀，更在社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。