足球／亞洲盃資格賽最終輪明開戰 中華隊碰土庫曼力拚捍衛主場

中華隊在2027亞洲盃足球資格賽最終輪（AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027™ Qualifiers Final Round）將於明天晚上6點半在高雄國家體育場迎戰土庫曼，總教練懷特（Gary White）和隊長陳伯良今天賽前記者會都喊出「必勝令」，全力捍衛主場。

2027年亞足聯亞洲盃資格賽最終輪，是由世界盃暨亞洲盃資格賽第二輪3和4名的隊伍及附加賽晉級隊伍，進行6組踢主客雙循環，僅有各組榜首才能夠獲得決賽圈最終門票；中華男足與泰國（第一檔次）、土庫曼（第二檔次）、斯里蘭卡（第四檔次）被分在D組。

首戰中華台北碰上來自中亞的土庫曼，球風上擅長快速反擊與身體對抗，近年來在亞洲賽場具備一定的競爭力；中華男足近5次與之交手都未能取勝，因此勢必球隊需派出最完整陣容應戰，為此總教練懷特前往中國探訪球員，除了確保旅外球員能夠回到陣中，同時評估其近期狀態，以利戰術規劃與陣容調整。

懷特今天記者會上說：「我們要把握主場優勢，表現出最好的團隊風格，力拚循環賽開門紅。」隊長陳柏良附和說：「團隊在訓練上已經在最好的狀態，大家都準備好了，我們要打出最強悍的球風，全力搶勝。」

除了陣容的完整性外，中華男足更要在賽場上將戰術、臨場應變發揮到最佳，才能在這場關鍵戰役中取勝。此役過後，中華男足將於6月10日在客場對決斯里蘭卡，10月分別在9日客座、主場14日對戰對戰泰國，11月18日客場挑戰土庫曼，2026年3月31日最後一場主場迎戰斯里蘭卡，爭奪亞洲盃決賽圈門票。