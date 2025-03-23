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游泳／水上救生運動錦標賽落幕 團體總錦標成績揭曉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
113年度全國中學生水上救生運動錦標賽，全國各地國、高中，92組隊伍576人次角逐62項競技項目。中華民國水上救生協會提供
113年度全國中學生水上救生運動錦標賽，全國各地國、高中，92組隊伍576人次角逐62項競技項目。中華民國水上救生協會提供

由中華民國水上救生協會主辦，教育部體育署指導的113年度全國中學生水上救生運動錦標賽，今天在台北市天母詩欣館游泳池落幕，共有全國各地國、高中92組隊伍576人次角逐62項競技項目，經過兩天激烈比賽，團體總錦標成績揭曉，國中女子由台北市石牌國中，國中男子組台中市漢口國中，高中女子組台中西苑高中，高中男子組台北市南港高中分別奪冠。

團體錦標賽各組前3名，國中女子組石牌國中、北市南港國中、台南市復興高中；國中男子組漢口國中、北市石牌國中、屏東縣中正國中；高中女子組西苑高中、南市南大附中、北市百齡高中；高中男子組南港高中、南市新化高中、北市成功中學。

個人競賽項目，國中女子組200障礙石牌國中黃愛軒2:18.17，50帶假人南港高中董可貞39.50，4x50混合救生石牌林瑀靚、鄭雲暢、黃愛軒、潘又歆1:54.60，100穿蛙鞋帶假人南港高中潘奇美1:05.43，200超級救生員石牌國中林瑀靚2:49.73、潘又歆 2:52.73，以上成績都破大會紀錄。

國中男子組4x50障礙接力北市弘道國中麥誠祐、劉閎翊、麥承恩、吳汯澤1:53.59締造大會新紀錄。

高中女子組200障礙游泳北市數位高中林家嫻2:13.04，高中男子組4x25假人接力南港高中鄭宇宸、林宥頡、莊竣揮、陳宇達1:26.57、100穿蛙鞋帶假人屏東陸興邱少宏49.22，100混合救生北市成功中學何秉昂1:14.49，也全破大會。

石牌國中代表隊在本屆賽事表現優異，曾是奧運國手的教練程琬容表示，游泳訓練其實很枯燥，參加救生運動除了游泳能力還帶有技巧練習，相對有趣，而且讓游泳選手提早接觸救生運動，認識救者和溺者的關係，是很有價值和意義的競技運動，因此獲得學校和家長的大力支持。

她不諱言，國內游泳比賽比救生比賽多很多，教練自然會以游泳訓練為主而輕忽救生訓練，此外，體能的要求也阻礙了水上救生運動的推動，對女選手帶假人需要的力量就顯得吃力。

高中組團體奪冠的南港高中教練侯正倫表示，該校鼓勵運動專業學生多元化發展的政策，對推共水上救生運動是極大的助力，教練也具備水上救生專業技能，才會讓水上救生運動多年來獲得不錯的成績。

他對救生運動推廣提出建言，學生參加比賽除了得到名次之外，更在意未來出路，救生專長卻未被納入招生、入學評比項目，對學生參與救生之路無形中造成阻礙。

南大附中陳朝鵬教練藉由募款40萬元，帶領南市6所學校參加比賽，本次也獲得很好的成績。支持他的理念是，台灣是海島國家，希望透過全國性救生比賽，將水上救生的觀念推廣出去，更期待體育署能夠更積極輔導和推廣水上救生活動，開創投入救生運動的學生有更好的就學和未來就業的機會。

4x50混合救生北市石牌林瑀靚 鄭雲暢 黃愛軒 潘又歆以1:54.60破大會紀錄。中華民國水上救生協會提供
4x50混合救生北市石牌林瑀靚 鄭雲暢 黃愛軒 潘又歆以1:54.60破大會紀錄。中華民國水上救生協會提供
十分考驗體力的200超級救生員石牌國中林瑀靚 2:49.73、潘又歆 2:52.73破大會紀錄。中華民國水上救生協會提供
十分考驗體力的200超級救生員石牌國中林瑀靚 2:49.73、潘又歆 2:52.73破大會紀錄。中華民國水上救生協會提供
石牌國中在程琬容教練的努力下本屆成績大放異彩。中華民國水上救生協會提供
石牌國中在程琬容教練的努力下本屆成績大放異彩。中華民國水上救生協會提供
陳朝鵬教練帶領台南市六所學校北上參加比賽，精神可佩。中華民國水上救生協會提供
陳朝鵬教練帶領台南市六所學校北上參加比賽，精神可佩。中華民國水上救生協會提供

76人 體育署

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