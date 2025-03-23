迎接健保30 健康台灣嘉年華8000人熱力四射

中央健康保險署(下稱健保署)今(22)日上午七時假臺體大學舉辦「健康台灣嘉年華-健保30週年慶祝活動」健康園遊會，並攜手醫界健康競技活動。活動當日由健保署石崇良署長與現場逾8,000人熱情互動並在歡呼聲中拉開序幕。這次活動除邀請民眾參加外，另有50個醫界團體熱烈響應，人數超過2,000名醫事人員，除歡笑聲不斷，更達到促進健康，有益身心的一場嘉年華會。

健康園遊會現場由醫界共襄盛舉，設立多達60個以上攤位，熱鬧非凡。中央健保局提供

本次活動行政院政務委員陳時中親臨會場，陳政務委員致詞表示，非常感動看到現場這麼多的鄉親及來自全國醫界夥伴共同參與，活動的目的就是為落實總統「健康台灣」願景，讓國人得到健康。行政院將積極推動健保改革，維持健保永續經營外，並擴大醫療及照護投資，讓全民都能獲得健康覆蓋。感謝各界長期對健保的支持，同時感謝全國醫界的好夥伴，健保30有成，台灣醫界功不可沒，未來盼持續提供更優質醫療服務，為落實健康台灣努力。

醫界團體進行精彩藝文表演，帶動熱鬧氣氛。中央健保局提供

石崇良署長強調，本次活動設有60個攤位，宣導民眾注重自我健康管理，在食、衣、住、行活動各方面擁有健康概念並加以實踐，並透過與醫界的互動競技中培養共識，共同為國人健康把關。未來健保署將施政重點放在疾病前期，以及早發現疾病風險並介入治療，讓健保醫療資源發揮最大的效益。近來，健保署推動「大家醫計畫」目的就是整合民眾個人的健保就醫資料及各項健檢數據，透過AI風險分級模型，提升民眾的自我健康管理，及供醫事機構可依據大數據設計客製化照護計畫，達到疾病的預防及精準治療，確保民眾的健康權益。同時為提高民眾就醫的便利性，健保署推動照護新模式，去年7月實施在宅急症照護試辦，讓行動不便的民眾在家就可接受治療，免除奔波。

活動現場設有紋身貼紙FB打卡站，民眾熱情參與。中央健保局提供

當天活動，許多民眾將印有健保元素的紋身貼紙貼在臉上及身上，並上傳到臉書、IG打卡，親子共融歡樂的氣氛嗨到高點。活動的下半場由醫界進行薩克斯風等多項藝文表演，民眾陶醉其中。在健保署與醫界競技友誼賽的歡笑聲中，畫下圓滿的句點。