田徑／室內世錦賽 張博雅60公尺跨欄破全國

「跨欄甜心」張博雅今天在世界室內田徑錦標賽女子60公尺跨欄預賽，跑出8秒27成績，雖名列分組第6，無緣準決賽，但打破高懸26年全國紀錄。

巴黎奧運國手張博雅今年開季首站先是在阿德雷德田徑邀請賽100公尺跨欄摘銅，後來在3月新北市全國青年盃田徑公開賽奪金，開季就有不錯的開始。

張博雅這次出征在中國南京舉辦的世界室內田徑錦標賽，挑戰女子60公尺跨欄，今天預賽從第5組出發，以8秒27完賽，排名分組第6、總排第33名，無緣準決賽。

黃美華過去曾在1999年2月以8秒39締造室內女子60公尺跨欄全國紀錄，如今即將在4月3日滿22歲的張博雅，成為新的全國紀錄保持人，無疑是最棒的生日禮物。

張博雅接受中央社訪問時表示，原本賽前設定成績約8秒1，朝著打破全國紀錄邁進，「畢竟第一次參加室內世錦賽很興奮、也很緊張，希望能汲取這場經驗，延續到下一場比賽。」

談到後續賽事規劃，張博雅透露，接下來將參加全國大專校院田徑公開賽、全國大專校院運動會，備戰5月在韓國舉辦的亞洲田徑錦標賽，期待能在100公尺跨欄突破生涯最佳成績。