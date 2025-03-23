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全國新住民健走暨嘉年華登場 沿河畔健走國門廣場同樂
全國新住民健走暨嘉年華活動，今天在基隆登場，號召3000多人沿著田寮河畔健行，最後聚集在國門廣場欣賞節目演出，品嘗各國美食及摸彩。基隆市長謝國樑出席同樂，希望大家多運動，讓身心靈都健康。
這場活動由中華民國縣市體育會聯合總會主辦，基隆市體育會承辦。參加民眾今天上午8時左右，在基隆田寮河玉兔橋集合後，沿著河畔健行，最後穿過海洋廣場，前往設置主舞台的國門廣場。
謝國樑和中華民國縣市體育會聯合總會長鄭錦洲、總會創會長鄭家福等人，今天都出席活動。謝國樑感謝總會對各項運動的堅持，市府兒少處長林麗蟬是新住民，她也代表市府一起來參加。今天是好天氣，鼓勵大家多運動，流汗後記得補充水分，透過運動得到身心靈的健康。
今天參加健行民眾，除了能夠兌領紀念品，還可欣賞新住民社團成員，相約穿著家鄉傳統服飾參加，並表演節目，呈現不同國家的文化風情。
主辦單位也在國門廣場規畫攤位，由基隆市新住民公益多元發展協會等團體，分別供應多國美食給民眾品嘗。新住民公益多元發展協會總幹事余成連說，和她一樣來自中國大陸的理事長印萍號召成立協會，像母親節等時機會辦活動，有如是大家的「娘家」，生活多了一分依靠。
鄭錦洲說，體育會除了承辦今天這場新住民活動，4月12日起還會籌辦多項分區健走、全國舞藝賽，以及柔力球、太極拳觀摩賽等，歡迎民眾參加。
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